La Fiorentina vince la Opel Cup | ma il gol non arriva

'Cup of Traditions' - vince la Fiorentina : FIRENZE, 28 LUG - La Fiorentina ha conquistato la 'Cup of Traditions' dopo aver battuto in finale 9-8 ai calci di rigore il Fulham precedentemente vittorioso sull'Athletic Bilbao. Decisivo il giovane ...

La Fiorentina vince la Cup of Traditions : DUISBURG - La Fiorentina trionfa in Germania e si porta a casa la Cup of Traditions, quadrangolare che vedeva ai nastri di partenza l' Athletic Bilbao , i padroni di casa del Duisburg e il Fulham . I ...

Serie A Fiorentina - il Venezia vince al 90' : MOENA - La Fiorentina cade alla quinta amichevole stagionale: contro il Venezia finisce 0-1. In un campo molto condizionato dalla pioggia, le migliori occasioni del primo tempo sono state tutte di ...

Pazza Fiorentina - Pjaca ad un passo : ecco la formula per convincere la Juventus : Fiorentina forte su Marko Pjaca, il calciatore della Juventus potrebbe essere ceduto alla squadra viola, tutti i dettagli dell’affare La Fiorentina potrebbe accaparrarsi il talentuoso Marko Pjaca, calciatore della Juventus che già nella scorsa stagione è stato costretto a lasciare i bianconeri alla ricerca di maggiore spazio. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da ...

L'Inter vince lo scudetto : 2-0 alla Fiorentina ai supplementari : Secondo scudetto di fila, dopo il Viareggio. Stefano Vecchi è quasi infallibile, conferma il titolo di un anno fa, stavolta ai supplementari. 2-0 alla Fiorentina, sempre finalista. Il successo è più ...