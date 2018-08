La dedica d' amore di Will Smith alla moglie Jada dopo più di venti anni di matrimonio

"Filanda Festival" : due giorni dedicati alle grandi storie d'amore in musica : Per usufruire della gratuità valida fino al 18 agosto 2018, presentare direttamente in cassa il biglietto preacquistato di uno dei due spettacoli oppure il biglietto elettronico vivaticket. Ogni ...

Marco Bocci - la dedica d’amore di Laura Chiatti per i suoi 40 anni : Il 4 agosto l’attore Marco Bocci compie 40 anni. Prossimo al ritorno in tv con la seconda stagione di Solo (le repliche della prima verranno trasmesse a partire dal 10 agosto su Canale 5), si gode il traguardo delle 40 candeline con la moglie, i due figli (Enea e Pablo) e tante bolle di sapone. E per l’occasione Laura Chiatti gli ha fatto un regalo speciale: il casco di Ayrton Senna, grande campione di Formula 1 scomparso ...

Fabio Rovazzi - dedica d'amore alla fidanzata Karina : Puntualmente tormentone grazie al brano 'Faccio quello che Voglio', Fabio Rovazzi è tornato a parlare dell'amata fidanzata Karina dalle pagine di Grazia.Persa l'amicizia di Fedez, un tempo sua ombra, il 24enne cantate milanese ha confermato la vicinanza della ragazza: prosegui la letturaFabio Rovazzi, dedica d'amore alla fidanzata Karina pubblicato su Gossipblog.it 02 agosto 2018 10:07.

Magnini e l’ennesima dedica d’amore a Giorgia Palmas : “sei la perfezione” : Filippo Magnini è pazzo d’amore per Giorgia Palmas, l’ex nuotatore dedica alla sua fidanzata una nuova dolcissima storia Instagram Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono così pazzi l’uno dell’altra da non resistere a rendere i loro sentimenti pubblici sui social. I due piccioncini pubblicano post romantici e storie con dediche speciali. Dopo le presentazioni in famiglia (Giorgia ha fatto conoscere a Filippo la figlia ...

Elisa Isoardi - dedica d’amore a Matteo Salvini su Instagram : Elisa Isoardi sta vivendo un periodo particolarmente felice, soprattutto grazie a Matteo Salvini, a cui non smette di dedicare parole d’amore su Instagram. La conduttrice e il leader della Lega sono più innamorati che mai, tanto che starebbero progettando la convivenza e in seguito le nozze. Mentre Salvini è impegnato con il ruolo di Ministro dell’Interno nel nuovo Governo, la Isoardi si prepara a presentare La Prova del Cuoco, dopo ...

Maria De Filippi - la dedica d'amore di Maurizio Costanzo : 'Siamo una sola forza' : Alla soglia degli 80 anni, Maurizio Costanzo si mette a nudo e sorprende tutti con una bellissima dedica d'amore che in queste ore ha voluto fare alla sua compagna storica, la conduttrice Maria De Filippi. Il giornalista più famoso e apprezzato del piccolo schermo ha definito la De Filippi il dono più grande e bello che la vita potesse regalargli in questi anni. Ma quella di Costanzo non è stata l'unica dedica d'amore ricevuta dalla conduttrice, ...

Gossip Barbara D'Urso - la dedica d'amore di Alberto Mezzetti : 'Sono innamorato di lei' : Sono passati due quasi due mesi dalla finale del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso ma in questo lasso di tempo il vincitore Alberto Mezzetti non ha mai dimenticato la conduttrice partenopea che ha fatto decisamente breccia nel suo cuore. I due si sono rivisti qualche volta fuori dagli studi televisivi e proprio in queste ore Alberto, intervistato dal settimanale 'Oggi', ha confermato il suo debole nei confronti della conduttrice ...

Antonio Riva dedica un abito all'isola dell'amore : Mi sono ispirato a un 'isola tra le più belle ed eleganti del mondo. Unire il mio know-how nella couture al lavoro dei maestri orafi Chantecler è stato per me un onore". 1435226557957-0

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO MILANO/ Stadio San Siro : lo show dell'amore e della pace dedicato ai fan (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Cristel Carrisi - prima foto col figlio Kay / "Un amore che cresce impercettibilmente" : la dedica su Instagram : Cristel Carrisi pubblica su Instagram la prima foto col figlio Kay Luksic. E non manca una bellissima dedica: "Un amore che cresce impercettibilmente..."(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Mara Venier su Instagram - la dedica d’amore al marito : Mara Venier festeggia 12 anni d’amore con il marito Nicola Carraro e gli dedica un dolce pensiero su Instagram. Classe 1950, nella sua vita Mara Venier ha avuto tanti amori. Non solo Jerry Calà, sposato nel 1984, ma anche Renzo Arbore, da cui aspettava un figlio che poi perse. L’anima gemella però l’ha incontrata in età matura, quando ormai credeva che nessun uomo potesse più farle battere il cuore. A cambiarle ...

Amore Criminale - Veronica Pivetti a Blogo : "Confermata per la nuova edizione. Tema che merita spazio dedicato - noi non siamo come i contenitori" : Una conduzione pacata, rispettosa delle storie raccontate, non forzata ma emotiva: così Veronica Pivetti è riuscita a conquistare l'affezionato pubblico di Amore Criminale, lo storico programma di Raitre in onda da undici anni. La Pivetti, nota soprattutto per i suoi ruoli da commedia ed, in tv, per essere la protagonista curiosa ed attenta di Provaci ancora Prof!, è stata riconfermata al timone del programma ideato da Matilde D'Errico, ...

Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo : dedica d’amore prima di Portogallo-Iran : Georgina Rodriguez: la fidanzata di Cristiano Ronaldo ai Mondiali di Calcio 2018 in Russia Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. La modella spagnola non si perde una partita dell’attaccante portoghese e per questo è volata in Russia, per presenziare ai Mondiali di calcio 2018. Per amore, dunque, Georgina […] L'articolo Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo: dedica ...