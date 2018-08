La Cina censura Winnie the Pooh Il film “Ritorno al Bosco dei 100 acri” bandito dalle

Google ritorna in Cina. Ma collaborerà alla censura euro di Stato : ... in una conferenza tenuta durante il festival Code Conference, dichiarò : 'Quello che mi interessa è aiutare gli utenti a livello globale in ogni angolo del mondo. Google è per tutti' - aggiungendo ...

Google si censura per tornare in Cina. L'indiscrezione di un sito americano : Secondo un riservatissimo documento interno riportato dal sito The Intercept , la multinazionale simbolo dell'economia digitale, fuggita dalla Cina nel 2010, starebbe preparando un clamoroso ritorno ...