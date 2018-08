KATHERINE KELLY LANG Brooke Logan di Beautiful presenta il compagno Dominique Zoida

KATHERINE KELLY Lang - la Brooke di euro Beautiful euro in Italia per un film : Non è la prima volta che Katherine Kelly Lang , l'iconica Brooke Logan della soap-opera "Beautiful" in onda su Canale 5, rimane folgorata dalle bellezze Italiane. Ospite al Social World film Festival ...

KATHERINE KELLY Lang - la Brooke di Beautiful a lavoro in Italia : Katherine Kelly Lang madrina del World Film FEstival giunto all’ottava edizione ha colto l’occasione per rimarcare il suo amore per l’Italia e rivelare il suo nuovo lavoro proprio nel nostro paese. L’attrice più nota come la Brooke della soap Beautiful era ospite a Vico Equense dove ha annunciato l’inizio delle riprese di “How to climb a three” (Come salire su un albero) prodotto dalla sua Angel Eyes ...

Grande Fratello Vip 2018/ KATHERINE KELLY Lang rompe il silenzio : "Il reality non è nei miei progetti" : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Katherine Kelly Lang nel cast? L'attrice rompe il silenzio e smentisce la sua partecipazione al reality(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 03:05:00 GMT)

Torna il Social World Film Festival a Vico Equense : madrina d'eccezione KATHERINE KELLY Lang : Claudia Cardinale come presidente onorario, sulla locandina campeggia Sophia Loren, una madrina internazionali come Katherine Kelly Lang. Parla al femminile l'8a edizione del Social World Film ...