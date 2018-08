Juventus | primi gol per Cristiano Ronaldo in allenamento Da venerdì squadra al completo

Juventus - partitella alla Continassa per i nazionali : arrivano i primi gol di CR7 e Dybala : Dopo quindici giorni in America per la Juve è il momento di tornare in Italia. I bianconeri, infatti, dopo la sfida contro il Real Madrid sono partiti per tornare in patria: adesso i giocatori della Juventus che sono stati in tournée godranno di qualche giorno di relax mentre i nazionali continueranno a lavorare alla Continassa, il gruppo si ricompatterà l'8 agosto e da quel giorno inizierà il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato. ...