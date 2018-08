Juventus | partitella alla Continassa per i nazionali | arrivano i primi gol di CR7 e Dybala

Blastingnews

(Di domenica 5 agosto 2018) Dopo quindici giorni in America per la Juve è il momento di tornare in Italia. I bianconeri, infatti, dopo la sfida contro il Real Madrid sono partiti per tornare in patria: adesso i giocatori dellache sono stati in tournée godranno di qualche giorno di relax mentre icontinueranno a lavorare, il gruppo si ricompatterà l'8 agosto e da quel giorno inizierà il contorovescia verso l'inizio del campionato. In questi giorni, durante i quali i la squadra è stata divisa fra America e Italia, i ritmi di lavoro per chi è rimastosono stati molto alti e anche oggi inon si sono risparmiati. Infatti, Cristiano Ronaldo & co. stamane hanno svolto unacon laU23 e per CR7, Juan Cuadrado e Paulosono arrivate le prime reti. Ronaldo einiziano a prendere la mira Questa mattina idella ...