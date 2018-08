Juventus - Chiellini elogia Cancelo : 'Ha qualità superiori alla media' : La Juventus ha concluso la tournée negli States e sta rientrando in Italia dove, fra qualche giorno, riprenderà la preparazione con tutto il gruppo al completo. Per i bianconeri è il momento di fare i primi bilanci e, in particolare, è toccato al capitano Giorgio Chiellini fare il punto della situazione dopo questi quindici giorni oltre oceano. Il numero 3 della Juventus ha parlato in un'intervista diffusa dal club campione d'Italia su Twitter ...

Juventus - Chiellini : 'CR7? Avevamo bisogno di una scossa. Dispiace per l'addio di Caldara' : "L'entusiasmo positivo è ben accetto, ne Avevamo anche bisogno " ha dichiarato Giorgio Chiellini sull'arrivo del portoghese a Sky Sport - Il gruppo, dopo tanti anni, aveva bisogno di una scossa e l'...

Calciomercato Juventus - ‘Bonucci è un amico - per Cristiano Ronaldo non ci credevo’ : le parole di Chiellini : Giorgio Chiellini ha rilasciato un’intervista a ESPN, in occasione della tourneé americana della Juventus. Il neo capitano della formazione allenata da Massimiliano Allegri ha parlato (o meglio ha solo ‘sfiorato’) l’argomento clou di questi giorni di Calciomercato, ovvero il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Bonucci alla Juventus? Chiellini risponde: ‘Siamo amici, lo sono anche le nostre ...

LIVE Bonucci alla Juventus - il difensore salta il Tottenham? Chiellini pronto a riabbracciarlo : Bonucci alla Juventus, la cronaca di sabato 28 luglio 20:00, recompra Champions la chiave per Bonucci-Caldara? Al momento sullo scambio alla pari è il Milan che insiste e la Juve resiste. Ma intanto ...

Juventus - Chiellini : “Bonucci è un amico” : “Leonardo, per me, è un amico. Ho trascorso le mie vacanze con lui e le rispettive famiglie. Conosco la sua qualità, ma non lo so. Non è facile, e voglio avere rispetto per i miei compagni di squadra”. Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, non si sbilancia sul possibile ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci. “Non sono il presidente o il direttore sportivo, quindi vedremo cosa succederà fino alla fine del ...

Juventus - Chiellini oltreoceano rivendica il suo ruolo da capitano : “spero di essere bravo come Buffon e Del Piero” : Giorgio Chiellini parla nella conferenza stampa prima del match della Juventus contro la selezione All Star della Mls La Juventus è ad Atlanta dove nei prossimi gironi affronterà una selezione All Star della Mls. Mentre alla Continassa si è assistito al primo allenamento da bianconero di Cristiano Ronaldo, oltreoceano i bianconeri continuano la loro tournée. Giorgio Chiellini ha parlato alla conferenza stampa prima del match della sua ...

Juventus-MLS All Stars - Allegri in conferenza : 'Mercato positivo'. Chiellini : 'Spero di essere buon capitano' : La Juventus continua la sua tournée negli USA e sbarca ad Atlanta, dove però non giocherà un match di International Champions Cup ma sfiderà in un'amichevole la selezione All Star della MLS, della ...

David Luiz per Rugani : scambio Juventus-Chelsea?/ Ultime notizie : il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini : David Luiz per Rugani: scambio Juventus-Chelsea? Ultime notizie: il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini al centro della difesa, ma la Vecchia Signora medita(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:36:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Live Cristiano Ronaldo Day Juventus - la giornata in diretta/ Video Torino - prime foto con Chiellini e... : Ronaldo Day Juventus, la giornata in diretta Live: Video. Bagno di folla a Torino: “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Juventus. Caldara 'Qui si vince sempre Basta guardare Chiellini e Barzagli' : Cosa gli ruberei? A Chiellini l'attenzione e come si muove sull'uomo, è unico al mondo. Mentre a Barzagli la letture della palla sia in fase di possesso che non possesso'. Cosa si aspetta da questa ...

Juventus - Chiellini : “questa maglia è una seconda pelle” : Il suo rinnovo aspettava ormai da mesi solo l’ufficialità, arrivata proprio in giornata. Così Giorgio Chiellini accoglie l’annuncio della Juve tramite i propri profili social: “Questa maglia ormai è sempre di più una seconda pelle per me. Sempre fino alla fine forza Juventus”.L'articolo Juventus, Chiellini: “questa maglia è una seconda pelle” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus : rinnovo con Chiellini e Barzagli : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus. Lo annuncia in una nota il club bianconero. Barzagli, “pilastro della retroguardia bianconera da 7 anni e mezzo di successi, ha esteso – si legge – il proprio vincolo con la Juventus per un’altra stagione, fino al 2019. Chiellini, da 13 anni – una vita – simbolo di vittorie, emozioni, forza e valori continuerà a ...