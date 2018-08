Juventus | Allegri non sta più nella pelle | CR7? Non vedo l' ora di allenarlo

Juventus - Allegri sicuro : “serviranno fatica e cuore” : “Quest’anno per vincere e raggiungere gli obiettivi, che sono il campionato, la Champions e la Coppa Italia c’è da far fatica e sacrificarsi, e non bisogna dare nulla per scontato”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Sky nel dopo partita contro il Real Madrid. “Gli arrivi che ci sono stati, soprattutto quello di Cristiano Ronaldo non cambia nulla come obiettivi rispetto agli altri anni ...

Juventus - Allegri : 'Siamo già competitivi senza altri acquisti - la società ha fatto quello che doveva' : ... che nel frattempo si allena alla Continassa insieme ai reduci dal Mondiale e a Leonardo Bonucci: "Sarà un piacere allenarlo, Cristiano è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi. Ma per ...

"Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi". ritorni e nuove scoperte - Chi invece ha da poco fatto il suo ritorno è Leonardo Bonucci: "Col suo arrivo sono in ...

Formazione Juventus 2018-2019 : con Marcelo e Pogba un ipotetico 11 stellare per Allegri : Formazione Juventus 2018-2019 che rischia di riservare più sorprese di quante non ne siano arrivate fino ad ora. E' più o meno questo il succo di ciò che potrebbe cambiare gli orizzonti di Massimiliano Allegri. Marotta e Paratici restano vigili affinché se davvero può esserci l'opportunita' di innalzare ulteriormente il livello tecnico della squadra. Inutile girarci attorno: l'obiettivo è vincere la Champions League. La societa' pronta ad andare ...

Milan - Higuain spiega i motivi della rottura con la Juventus : Allegri il problema del Pipita : E’ una giornata molto importante per il Milan, sono stati infatti presentati il difensore Caldara e l’attaccante Higuain. Parla il presidente Scaroni: “Quando ci siamo incontrati l’ultima volta, il 21 luglio, vi abbiamo detto che l’intendimento del nuovo azionista del Milan era riportare il club alla posizione che gli spetta per storia, capacità e ambizioni. L’operazione di cui parleremo nella prossima ...

Juventus - Allegri mette da parte i dissidi : “Bonucci? Giocatore importante. Mi dispiace per Caldara - su Higuain…” : L’allenatore della Juventus ha commentato l’operazione con il Milan, esprimendo il proprio punto di vista sull’arrivo di Bonucci e sulle partenze di Higuain e Caldara Operazione conclusa, visite mediche in giornata e poi firme e ufficialità. Milan e Juventus piazzano i propri colpi, chiudendo il cerchio sul… triangolo Higuain-Caldara-Bonucci. LaPresse/Claudio Furlan Uno scambio su cui si è soffermato anche ...

