Juve | tutte le cifre di Favilli al Genoa

Bonucci ritorna alla Juventus : tutte le cifre dell’operazione : Quanto è costato Bonucci alla Juventus? Dopo un anno al Milan, il difensore classe 1987 ha fatto ritorno in bianconero, nello scambio con Caldara. L'articolo Bonucci ritorna alla Juventus: tutte le cifre dell’operazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

HIGUAIN E CALDARA AL MILAN - BONUCCI ALLA JuveNTUS/ Ultime notizie - tutte le cifre dell'accordo : HIGUAIN al MILAN: accordo con la JUVENTUS. Ultime notizie, Leonardo BONUCCI-Mattia CALDARA: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 00:16:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la follia della Juve ed il doppio colpo dell’Inter : 1/6 AFP/LaPresse ...

“Pazzo affare” Juventus-Milan - c’è l’accordo : tutte le novità su Caldara - Bonucci ed Higuain : Juventus-Milan prosegue l’asse tra i due club, le ultime novità che arrivano dal fronte mercato parlano di accordo tra le parti, ma manca ancora qualcosa… L’affare Juventus-Milan galoppa e gli aggiornamenti che arrivano in chiave mercato sono davvero importanti. C’è l’accordo su quasi tutti gli aspetti dell’affare… quasi, appunto. Ma andiamo con ordine. Innanzi tutto in merito alla querelle che ...

Juventus - Villar Perosa già sold out per Ronaldo : tutte le informazioni : TORINO - Un appuntamento con la tradizione per la Juventus il test in famiglia a Villar Perosa, che quest'anno sarà reso però unico dalla presenza di Cristiano Ronaldo che avrà modo così di tastare ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’asse Juve-Milan ed il colpo dell’Inter - innesti per Genoa - Lazio - Toro e Samp : 1/7 AFP/LaPresse ...

Juventus-Bayern Monaco - tutte le FOTO dell’amichevole : super Favilli [GALLERY] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : affari Juventus-Milan - scatto Napoli - sorprese di Bologna e Lazio [DETTAGLI] : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

Allegri - è una Juve con '22 titolari' : ecco tutte le soluzioni bianconere : Non che non lo fosse in precedenza, ma Cristiano ti cambia il mondo e il modo d'intenderti: perché avere consapevolezza, oltre al talento, è quanto di più importante possa esserci all'interno di un ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA : Diego Godin verso la Juventus - Alisson sempre più vicino al Liverpool : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Juventus - tutte le tappe del Cristiano Ronaldo-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

Juventus - tutte le tappe del Cristiano Ronaldo-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

International Champions Cup 2018 : date - calendario - programma - orari. Tutte le partite : ci sono Juventus - Inter - Milan - Real Madrid e le corazzate : Siamo in piena estate, tempo di grandi amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. I tifosi sotto l’ombrellone e nel cuore delle vacanze stanno iniziando a caricare le pile in vista dei vari campionati. Proprio per regalare dei match stellari anche tra un bagno e l’altro, è stata ideata l’International Champions Cup, un prestigioso torneo a cui partecipano le squadre più importanti del ...