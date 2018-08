Junkers Ju 52 si schianta in Svizzera | la storia dell’aereo d’epoca e il suo impiego in

fanpage

(Di domenica 5 agosto 2018) Ieri un aereo d'epoca si èto in, provocando la morte di 20 persone. IlJu 52 che è stato vittima dell'incidente è un aereo tedesco degli anni Trenta del secolo scorso. Nacque per scopi civili ma fu spesso usato come bombardiere durante la Seconda guerra mondiale. Fu utilizzato dall'aviazionefino agli anni Ottanta.