Junior | Italia 1 Info e curiosità del film con Danni De Vito oggi | 5 agosto 2018

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia domina le Finali Juniores! D’Amato e Villa in trionfo - 3 medaglie per Giorgia : L’Italia chiude in bellezza gli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Le nostre juniores hanno dominato anche le Finali di Specialità dopo aver vinto la gara a squadre e il concorso generale individuale con Giorgia Villa. La bergamasca, laureatasi Campionessa d’Europa all-around, oggi ha trionfato alla trave e ha conquistato anche due argenti al volteggio e al corpo libero. Asia d’Amato ha trionfato alla tavola, Elisa Iorio si ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità Juniores in DIRETTA. L'Italia domina - 2 ori e 2 argenti. Giorgia Villa e Asia d'Amato ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità Juniores in DIRETTA. Doppietta Italia al volteggio - d’Amato-Villa sugli scudi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di specialità Juniores in DIRETTA. L’Italia vuole un vagone di medaglie - Giorgia Villa per nuove magie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di specialità juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si conclude la rassegna continentale, le under 16 scenderanno in pedana all’SSE Hydro per l’assegnazione degli ultimi quatto titolo e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia vuole essere assoluta protagonista dopo aver trionfato nella gara a squadre e nel concorso generale individuale grazie a Giorgia ...

Ginnastica - Europei 2018 : oggi le Finali di Specialità (5 agosto). Programma - orario d’inizio - tv e italiane in gara (Juniores e seniores) : oggi domenica 5 agosto si concludono gli Europei 2018 di Ginnastica artistica femminile con le Finali di Specialità: al mattino spazio alle juniores, nel pomeriggio invece scenderanno in pedana le seniores. Si assegneranno dunque otto titoli, le migliori otto ginnaste del turno di qualificazione si daranno battaglia sui vari attrezzi per conquistare una medaglia. L’Italia vuole dettare legge con le under 16 dopo l’apoteosi nella gara ...

Junior/ Su Italia 1 il film con Danni De Vito (oggi - 5 agosto 2018) : JUNIOR, il film commedia in onda su Italia 1 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast figurano Danni De Vito e Arnold Schwarzenegger, alla regia Ivan Reitman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 04:21:00 GMT)

Pentathlon - Mondiali Junior Kladno 2018 : Elena Micheli campionessa iridata! Italia oro a squadre : Elena Micheli ha scritto un altro pezzo della storia del Pentathlon giovanile Italiano: l’azzurrina, fresca campionessa mondiale universitaria, oggi a Kladno, in Repubblica Ceca, ha vinto il titolo iridato junior in una gara che l’ha vista sempre nelle posizioni di testa. Presa la vetta dopo la prova di equitazione, l’Italiana ha amministrato nel laser run ed ha vinto per distacco. Trionfo completato dalla classifica a squadre, ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle Juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

VIDEO Ginnastica - Europei 2018 – Italia in trionfo con le Juniores - le azzurrine si presentano : “Sentire l’inno è stupendo” : “Salire sul podio è stato bellissimo, sentire l’Inno di Mameli è stato incredibile. Siamo state brave e abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo preposte“. Queste le dichiarazioni all’unisono delle nuove Campionesse d’Europa: l’Italia è sul trono del Vecchio Continente con le sue juniores, le under 16 hanno trionfato a Glasgow sconfiggendo Russia e Gran Bretagna, portando così il titolo a casa per la ...

Ginnastica - Europei 2018 : tutte le qualificate alle Finali di Specialità Juniores. Bottino pieno per l’Italia - Giorgia Villa ovunque : Oggi si sono disputate le qualificazioni juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che hanno assegnato anche il titolo a squadre e quello all-around (finiti al collo dell’Italia e Giorgia Villa). Di seguito tutte le qualificate alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica mattina: l’Italia ha fatto il pieno con addirittura 7 posti conquistati sugli 8 a ...

Ginnastica - Europei 2018 : UFFICIALE - l’Italia vince l’oro a squadre Juniores! Giorgia Villa conquista l’all-around - vagonata di Finali : Ora è davvero UFFICIALE: l’Italia si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso a squadre juniores. Dopo il roboante 161.063 realizzato nel pomeriggio, con cui avevamo superato Russia (160.363) e Gran Bretagna (158.931), le azzurrine avevano già ipotecato la medaglia d’oro e dovevano soltanto aspettare il termine delle due successive suddivisioni (prive delle grandi stelle) per poter festeggiare ufficialmente. Non è cambiato ...

Oro storico per le Fate : l'Italia è campione d'Europa a squadre Juniores per la prima volta : Per la cronaca la battaglia campale con la Russia è finita 161.063 a 160.363, sette decimi di differenza che pesano oro mentre la Gran Bretagna è terza , 158.931, davanti a una deludente Francia , ...

VIDEO Ginnastica - Italia Campionessa d’Europa! Gli esercizi delle Juniores : la vittoria di Villa e compagne : L’Italia si è laureata Campionessa d’Europa juniores trionfando nella gara a squadre riservata alle under 16. Tripudio azzurro a Glasgow dove Giorgia Villa, Asia d’Amato, Alice d’Amato, Elisa Iorio e Alessia Federici hanno surclassato Russia e Gran Bretagna. Di seguito i VIDEO delle ragazze di Enrico Casella. GIORGIA Villa: ASIA D’AMATO: ALICE D’AMATO: ELISA ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : qualifiche Juniores in DIRETTA. L’Italia vuole vincere con la squadra! Battaglia campale contro la Russia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (VENERDI’ 3 AGOSTO) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. Oggi venerdì 3 agosto spazio alle qualificazioni delle juniores ma oggi si assegnano subito le medaglie visto che l’eliminatoria definirà anche il podio della gara a squadre e quello del concorso generale individuale. L’Italia vuole subito essere ...