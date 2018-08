Jorginho | che scena commovente! L’ex Napoli mostra alla madre la sua maglia | la donna si

Chelsea - Jorginho cuore di mamma : vede la sua maglietta e si commuove. IL VIDEO : L'ennesima storia di rivincita. E le lacrime sono solo l'emozione nel vedere che il proprio figlio ce l'ha fatta. Già nel Napoli, ed ora anche nel Chelsea, tra i top club europei da almeno vent'anni. ...

Calciomercato Manchester City - Guardiola : 'Jorginho vicino - ma voleva Sarri : non potevo costringerlo' : Un futuro in Inghilterra ormai già segnato da tempo, con il Manchester City ad un passo. Alla fine, però, Jorginho ha scelto il Chelsea e ora è già perno fondamentale della nuova squadra di Maurizio ...

Guardiola non vuole un Jorginho-bis : il piano del Manchester City per Pjanic : Lo stesso Guardiola si è esposto in prima persona: come rivelato da La Gazzetta dello Sport , il tecnico ha telefonato a Pjanic , una mossa importante per provare lo sprint decisivo. CONVINCERE LA ...

Manchester City - Guardiola : “Jorginho voleva seguire Sarri” : Sembrava ad un passo il trasferimento al Manchester City poi l’inserimento del Chelsea che si è assicurato le prestazioni di Jorginho. “Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di andare nel club in cui vogliono andare – afferma Guardiola in conferenza stampa a Chicago alla vigilia dell’esordio nell’International Champions Cup contro il Borussia Dortmund -. Sarebbe stato un errore sia per lui ...

Manchester City - Guardiola ammette : “deluso dal no di Jorginho? Affatto - meglio che non sia arrivato” : L’allenatore del Manchester City si è soffermato sul mancato arrivo di Jorginho, esprimendo il proprio pensiero sulla vicenda “Non sono deluso dal suo passaggio al Chelsea. Ci abbiamo provato, ma io consiglio sempre ai giocatori di passare al club in cui vogliono andare“. L’allenaotre del Manchester City, Pep Guardiola, si esprime così sul mancato arrivo di Jorginho, che ha preferito seguire Sarri al Chelsea. ...

Chelsea - ecco Jorginho : «Premier miglior campionato al mondo. Sarri? Fa un lavoro meraviglioso» : Jorginho, neo giocatore del Chelsea, esprime i primi pensieri da 'blue': tra il sogno Premier e l'allenatore ritrovato Maurizio Sarri

Calciomercato - tutte le trattative. Jorginho al Chelsea : Il Napoli cede il centrocampista ex Hellas Verona ai londinesi. La Roma è vicina al rinnovo di Florenzi ed è attenta alla situazione Alisson; il Genoa porta a casa Kouamé e Romero

Chelsea - dopo Sarri c'è Jorginho : contratto fino al 2023 : Il giorno degli annunci al Chelsea. dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l'arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano ...

Calciomercato - il Chelsea ufficializza Jorginho : Il giorno degli annunci al Chelsea. Dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l’arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano proveniente dal Napoli per una cifra che non è stata resa nota. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, che quindi scadrà a giugno 2023, e come numero di maglia avrà il 5.L'articolo Calciomercato, il Chelsea ufficializza Jorginho ...

Jorginho al Chelsea : Il giorno degli annunci al Chelsea . Dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l'arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano ...

Chelsea-Jorginho : è fatta. Al Napoli vanno 60 milioni di euro più 3 di bonus : Il colpo era nell'aria e poco fa è arrivata l'ufficialità: Jorginho è un nuovo giocatore del Chelsea, che piazza così il primo botto di mercato regalando al nuovo tecnico Maurizio Sarri uno dei ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - non vedo l'ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...

Maurizio Sarri è l'allenatore del Chelsea. Arriva anche Jorginho : Oggi è avvivato dopo un lungo tira e molla l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'ex tecnico dei partenopei

Ufficiale - Jorginho al Chelsea : per il Napoli una maxi-plusvalenza : Jorginho, che indosserà la maglia dei blues con il numero 5, ha firmato un contratto di cinque anni: tutte le cifre dell'operazione. L'articolo Ufficiale, Jorginho al Chelsea: per il Napoli una maxi-plusvalenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.