Istituire le “Notti Grigie” | rassegna – città per città – della bruttezza che ci circonda

(Di domenica 5 agosto 2018) Fu Walter Veltroni, al tempo sindaco di Roma, a immaginare la Notte Bianca. Laspalancava a chiunque le sue porte e si offriva nella sua bellezza. Negli anni tanti sindaci emularono finché anche questa festa è andata declinando per poi scomparire. Era la festabellezza. Ma oltre alle rose ci sono le spine, e tanta bellezza di cui godiamo è assediata da altrettanta. Riconoscerla, almeno per una notte all’anno, significherebbe riflettere sui disastri che combiniamo, su ciò che accade e non dovrebbe accadere, e su ciò che possiamo evitare, sul tanto che possiamo ancora impedire. Ieri l’Istantanea si è occupata di Gallipoli, il martirio di unabellissima trascurata per troppo tempo e imbruttita dai tanti che invece ne hanno abusato. Ne riparlerò, ospite di questa, mercoledì prossimo. Però tanti hanno visto in Gallipoli la condizioneloro comunità. ...