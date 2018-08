Israele | la rivolta dei Drusi spiazza Netanyahu

huffingtonpost

(Di domenica 5 agosto 2018) Che sissero gli intellettuali "liberal", espressione potente ma minoritaria dell'progressista, lo aveva messo in conto. Che scendessero sul piede di guerra gli arabi israeliani, poteva anche fargli gioco, e poco importa se si tratta del 20% circa della popolazione d'. Tutto questo, Benjamin "Bibi"lo aveva previsto quando alla Knesset, il parlamento israeliano, il Governo più a destra da settant'anni a questa parte, e cioè dalla nascita dello Stato d', aveva fatto passare a maggioranza la legge ", Stato-nazione ebraica". Quello che "Bibi" e la destra ultranazionalista non si aspettavano proprio era ladei. Unasenza precedenti, che ha investito una comunità che non ha mai parteggiato per i Palestinesi, tanto che i suoi membri, a differenza degli altri arabi-israeliani, fanno il servizio militare e ...