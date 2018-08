Isola d’Elba | dietro l’autostoppista si nasconde un famoso cantante E l’imprenditore lo

Biagio Antonacci in autostop sull’Isola d’Elba - il video dell’incontro con un fan su strada : L'avventura di Biagio Antonacci in autostop sull'Isola d'Elba si è conclusa con l'incontro con un giovane fan: il cantautore di Rozzano, in vacanza nella perla dell'arcipelago toscano, ha deciso di raggiungere il centro dell'isola chiedendo un passaggio anziché prendere un taxi, imbattendosi in un suo ammiratore. Una volta sceso dal traghetto a Portoferraio, il cantante ha provato a fermare una delle tante auto di passaggio in zona, senza ...

Isola d’Elba : cade in un burrone - soccorso dai vigili del fuoco : All’Isola d’Elba una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa mattina per soccorrere una persona caduta dal ciglio della strada – SP24 – in un burrone, in località Capannone, nel comune di Portoferraio (Livorno). La persona, caduta da un’altezza di circa 15 metri, è rimasta ferita, ed è stata recuperata dai vigili del fuoco dopo un’ora e mezzo di lavoro con l’utilizzo di tecniche ...

Tutti gli ospiti di Radiostop il 24 luglio all’Isola d’Elba - da Einar e Nesli a Federica Carta : Gli ospiti di Radiostop sono pronti per raggiungere il palco di Porto Azzurro per una nuova serata all'insegna della musica. L'organizzazione dell'emittente radiofonica giunge quindi nello splendido scenario dell'Isola d'Elba per uno spettacolo che promette bene. Il palco sarà allestito nella Piazza Matteotti, dove si terrà la nuova tappa del Festival organizzato da Radiostop. Come di consueto, l'ingresso sarà gratuito e con la conduzione di ...

Isola D’Elba. Roberta - 30 anni - muore per un malore dopo essersi tuffata da uno scoglio : La giovane era in vacanza insieme a degli amici all'Isola d'Elba. E' deceduta dopo un malore accusato in seguito al tuffo da uno scoglio della Spiaggia di Sansone.Continua a leggere

Isola d’Elba - terminata la bonifica di un ordigno bellico trovato a pochi metri dalla riva : L’ordigno bellico era stato rinvenuto il 28 maggio scorso nei pressi di Capo Poro, a pochi metri dalla riva, in una zona del litorale frequentata da bagnanti durante la stagione estiva. Le operazioni di bonifica sono terminate oggi col brillamento dell’oggetto, un proiettile di mortaio della seconda guerra mondiale.Continua a leggere

Isola d’Elba - arrestato vice prefetto per associazione a delinquere : Isola d’Elba, arrestato vice prefetto per associazione a delinquere Isola d’Elba, arrestato vice prefetto per associazione a delinquere Continua a leggere L'articolo Isola d’Elba, arrestato vice prefetto per associazione a delinquere proviene da NewsGo.

Isola d’Elba - vice prefetto Giovanni Daveti arrestato/ Come riusciva ad abbattere i debiti col fisco : Isola d’Elba, vice prefetto in arresto, fermato anche un mandante dell’assassinio di Bruno Caccia. Altre sette persone sono finite agli arresti domiciliari, perquisizioni in tutta Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:32:00 GMT)

Il vice prefetto dell’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno : Il viceprefetto reggente dell’Ufficio distaccato della prefettura dell’Isola d’Elba Giovanni Daveti e un pregiudicato che appartiene a una nota famiglia della ‘ndrangheta attiva in Piemonte – ritenuto il mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia avvenuto nel 1983 – The post Il vice prefetto dell’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno appeared first on Il Post.

Isola d’Elba - arrestato prefetto reggente : Livorno, 31 mag. – (AdnKronos) – Il vice prefetto reggente l’Ufficio distaccato della Prefettura dell’Isola d’Elba ed un pregiudicato appartenente ad una nota famiglia di ‘ndrangheta attiva in Piemonte – a suo tempo mandante dell’omicidio del Procuratore di Torino Bruno Caccia -, sono stati arrestati questa mattina, insieme ad altre sette persone, nell’ambito di un’operazione condotta ...

Operazione della Gdf - arrestato vice prefetto dell’Isola d’Elba : Operazione della Gdf, arrestato vice prefetto dell’Isola d’Elba In manette anche un membro di una famiglia della ‘ndrangheta che opera in Piemonte, ritenuto mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia. Arresti domiciliari per altre sette persone. Tra le accuse: associazione a delinquere e porto abusivo di ...