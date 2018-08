Io sto con LeBron | dopo le critiche del presidente | anche Melania Trump si schiera con la

Renzi contro il governo : “Scherza col fuoco - se non mantengono promesse resistono solo per poltrone” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, torna all'attacco del governo e dei due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo Renzi l'esecutivo "scherza col fuoco": "Se non mantengono le promesse, credo che gli elettori di 5 Stelle e Lega siano stati truffati da un governo che sta in piedi per le poltrone ma che paga i conti con gli assegni a vuoto".Continua a leggere

August blues - quella malinconia che ti prende in agosto : Chissà che cosa scatta: forse perché si intravvede già la fine dell’estate, forse perché si è chiusa la porta dell’ufficio e in realtà avevamo ancora delle cose da fare, forse perché dove andiamo in vacanza il telefono non prende bene, forse perché ci si ferma a pensare e a fare i conti con l’inverno passato, forse perché la routine – checché se ne dica – è comunque rassicurante. Qualunque sia il motivo non è raro ...

AMORE A PRIMA SVISTA/ Su Rai 3 il film con Gwyneth Paltrow (oggi - 5 agosto 2018) : AMORE a PRIMA SVISTA, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 5 agosto 2018, in PRIMA serata. Nel cast ci sono Gwyneth Paltrow e Jack Black, alla regia Peter e Bobby Farrelly. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:20:00 GMT)

ZOOLANDER 2/ Su Tv8 il film con Ben Stiller e Owen Wilson (oggi - 5 agosto 2018) : ZOOLANDER 2, il film d'azione in onda su Tv8 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Ben Stiller che ha diretto anche la regia, Owen Wilson e Penelope Cruz. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:53:00 GMT)

DUE MADRI PER UNA FIGLIA/ Su Rai 2 il film con Moira Kelly (oggi - 5 agosto 2018) : Due MADRI per una FIGLIA, il film in onda su Rai 2 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Moira Kelly, Kacey Rohl, Amanda Tapping e David Cubitt, alla regia Mark Jean. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:53:00 GMT)

POLIZIOTTO IN PROVA/ Su Italia 1 il film con Ice Cube e Kevin Hart (oggi - 5 agosto 2018) : POLIZIOTTO in PROVA, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 agosto 2018 in prima serata. Nel cast ci sono an Ice Cube, Kevin Hart, Bruce McGill e John Leguizamo, alla regia Tim Story. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:26:00 GMT)

L’agosto di TIM inizia con un’ondata di offerte per tutte le tasche e tutte le esigenze : TIM ha comunicato le offerte entrate in vigore in questo inizio di agosto. Ce ne sono tante e per tutti i gusti L'articolo L’agosto di TIM inizia con un’ondata di offerte per tutte le tasche e tutte le esigenze proviene da TuttoAndroid.

JOVANOTTI - CONCERTO A MATELICA/ Al Festival RisorgiMarche : scaletta e orari (5 agosto) : JOVANOTTI, CONCERTO a MATELICA per il Festival Risorgimagiche, domenica 5 agosto: orari, scaletta, cosa portare e tutto quello che c'è da sapere sul live.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 07:17:00 GMT)

Bologna. Contrasto alle ludopatie : ridotti gli orari degli apparecchi da gioco : Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato l’ordinanza che riduce in modo permanente gli orari di funzionamento degli apparecchi

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - “Berlusconi dica se preferisce Renzi” (5 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, 5 agosto 2018. ultim'ora, Salvini: “Berlusconi dica se preferisce Renzi. Alla quarta volta che Forza Italia vota con Pd mi girano”. No all'aumento dell'Iva(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:20:00 GMT)

IL RITMO DELLA VITA/ Su Canale 5 il film con Anna Safroncik (oggi - 5 agosto 2018) : Il RITMO DELLA VITA, il film in onda su Canale 5 oggi pomeriggio alle ore 17,30. Nel cast troviamo Anna Safroncik, Antonio Cupo, alla regia Rossella Izzo. Il dettaglio DELLA trama.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:07:00 GMT)

JUNIOR/ Su Italia 1 il film con Danni De Vito (oggi - 5 agosto 2018) : JUNIOR, il film commedia in onda su Italia 1 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast figurano Danni De Vito e Arnold Schwarzenegger, alla regia Ivan Reitman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 04:21:00 GMT)

STANNO TUTTI BENE-EVERYBODY'S FINE/ Su Canale 5 il film con Robert De Niro (oggi - 5 agosto 2018) : STANNO TUTTI bene - Everybody's FINE, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Robert De Niro, Drew Barrymore, Rosie e Kate Beckinsale, alla regia Kirk Jones.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 03:48:00 GMT)

PIEDONE LO SBIRRO/ Su Rai 3 il film con Adalberto Maria Merli (oggi - 5 agosto 2018) : PIEDONE lo SBIRRO, il film in onda su Rai 3 oggi, nel primo pomeriggio. Nel cast ci sono Bud Spencer e Adalberto Maria Merli, alla regia Stefano Vanzina. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 03:10:00 GMT)