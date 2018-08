Intercettazioni | ora torna il caos Passo falso del ministro Bonafede

Intercettazioni : Morani - governo forse interviene per vicenda Lanzalone : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘La proroga dell’efficacia della riforma delle Intercettazioni è scelta che, se si ragiona in termini tecnici, risulta inspiegabile”. Lo afferma Alessia Morani , deputata del Partito democratico e componente della commissione Giustizia alla Camera. ‘Dall’introduzione delle nuove norme ‘spiega- deriverebbero solo vantaggi. La riforma tiene insieme le esigenze investigative con ...

Bari - forte temporale sulla città : allagata la tendopoli davanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per Intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari , dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città . Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

CAPORALATO A RAGUSA - TRATTA DI ROMENI : 5 ARRESTI/ Video - Intercettazioni choc : "Vi sistemo io - schiavi!" : CAPORALATO a RAGUSA, TRATTA di ROMENI: lavoro nero e prostituzione. Video, cinque persone finite in manette in Sicilia per aver sfruttato in maniera selvaggia 13 persone, anche minori(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:21:00 GMT)