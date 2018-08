Inter | Modric pronto a ridursi l' ingaggio per i nerazzurri RUMORS

Calciomercato Inter - Spalletti su Modric : Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del grande nome che tutti vogliono: Luka Modric . La società sta lavorando molto bene, Modric sarebbe fondamentale ovunque ...

Spalletti show dopo la vittoria dell’Inter sul Lione : “Modric? Accetterei anche Messi! Sogno insieme ai tifosi e…” : Luciano Spalletti show dopo il successo dell’Inter sul Lione: l’allenatore nerazzurro parla del mercato e del possibile arrivo di Modric Luciano Spalletti si intrattiene ai microfoni di Sky Sport con la sua solita verve, particolarmente contento dopo il successo dell’Inter sul Lione. L’allenatore nerazzurro affronta con serenità l’argomento mercato, ammettendo di sognare Modric (ma accetterebbe anche Messi ...

Inter - Spalletti : 'Soddisfatto del lavoro degli attaccanti. I tifosi sognano Modric? Anche io' : Un buon test. Una vittoria con uno degli uomini arrivati dal mercato , Lautaro, e ancora spazio per sognare coi tifosi nerazzurri. Spalletti è contento della partita e parla ai microfoni di Sky Sport dell'aspetto tattico dei suoi, specie in zona offensiva. Icardi, Lautaro e Nainggolan tutti insieme? "Non devono giocare per forza sempre tutti e tre. C'è il campionato e la Champions, la ...

Delirio Inter - Spalletti conferma il possibile arrivo di Modric : L’Inter ha vinto in amichevole contro il Lione grazie alla rete di Lautaro Martinez, al termine della partita importanti indicazioni da parte di Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “La società ha fatto vedere di lavorare in maniera coerente, stanno cercando di mettere in pratica tutto. È chiaro che un giocatore come Modric sarebbe importante per chiunque, figuriamoci per noi. Per quanto mi riguarda continuo a sognare insieme ...

Di Biagio : 'Bonucci valore aggiunto per la Juve. Modric-Inter? Mai dire mai' : L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Luigi Di Biagio , ha parlato a Sky Sport : 'Il ritorno di Bonucci alla Juventus rappresenta un valore aggiunto per i bianconeri. La squadra era forte anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, adesso lo è ancora di più. Ancelotti? Carlo ...

Inter - da Gundogan a Matic : le alternative a Modric : L' Inter , fino alla fine, proverà a prendere Luka Modric . Come scrive il Corriere dello Sport , però, Ausilio sta valutando le alternative, che portano i nomi di Gundogan e Fernandinho del City , Matic dello United e Paredes dello Zenit .

Mundo Deportivo : offerta stratosferica dell'Inter per Luka Modric : In casa Inter sembra diventare sempre più concreta la possibilita' di vedere Luka Modric con la maglia dell'Inter nella prossima stagione. Il nome del centrocampista croato è cominciato a circolare sulla stampa da qualche giorno ma una trattativa di questa portata va avanti da almeno due mesi, dopo la vittoria della terza Champions League consecutiva da parte del Real Madrid. Il giocatore vuole provare una nuova esperienza nel calcio italiano ...

Inter : cresce l’attesa per Modric - il croato è convinto a “rompere” con il Real Madrid : L‘Inter aspetta e spera: Modric, il campione croato del Real, l’8 agosto tornerà in Spagna per incontrare il presidente Florentino Perez. Il numero uno sarebbe molto infastidito dalla questione: Modric chiederà di essere ceduto ai nerazzurri. In questo momento Ausilio è sornione: non ha contattato i vertici del Real Madrid ma sta intrattenendo rapporti con i procuratori del croato, non appena la situazione si delinierà l’Inter ...

Inter-Modric - ora i nerazzurri sognano davvero : patto con Perez per l’addio del croato : Inter-Modric- Un patto tra Florentino Perez e Luka Modric sullo stesso piano di quello stipulato con Cristiano Ronaldo. L’Inter sogna e ora lo fa seriamente: Luka Modric prepara l’addio al Real Madrid e strizza l’occhio ai nerazzurri. Un patto tra gentiluomini per facilitare l’addio del centrocampista croato: questo ciò che riporta “SportMediaset“. PRESTITO CON DIRITTO […] L'articolo Inter-Modric, ora i ...

Inter-Modric : ora la verità o sarà Mister X : ROMA - Il momento della verità per Modric si avvicina, ma l' Inter , pur fiduciosa, studia soluzioni alternative. Perché sa che il sogno legato al croato potrebbe rimanere tale visto che il club ...

