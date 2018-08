Inter | Modric apre ai nerazzurri | spunta anche Milinkovic-Savic

Inter - ag. Politano : 'Farà una buona stagione. Modric? c'è una possibilità che arrivi' : Davide Lippi , agente tra gli altri di Matteo Politano , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito e del possibile affare Modric-Inter. SU MODRIC - 'Non è un'operazione semplice, c'è una possibilità che arrivi all'Inter ma dipende soprattutto dalla volontà del ...

Calciomercato - Modric : vacanze finite - incontrerà Perez. L'Inter sogna e spera : Spalletti sogna insieme ai tifosi, come dichiarato su Sky Sport dopo l'amichevole vinta contro il Lione: "Uno come Modric sarebbe importante per chiunque". Il gradimento - ovviamente - c'è, Luciano ...

Dalla Spagna : 'Modric vuole l'Inter - nessun patto con il Real' : TORINO - 'Luka Modric sta pensando seriamente di lasciare il Real Madrid' . E' la 'bomba' lanciata dal 'laSextaDeportes' secondo cui 'l 'Inter sta preparando una super offerta per sedurre il croato: ...

Inter - se salta Modric pronta la soluzione Interna : Nel prossimo weekend l'assalto al croato, se andasse male non è esclusa una soluzione ad Interim, ma spunta anche Milinkovic-Savic

Inter - Lopetegui stoppa Modric : 'Non ci sono dubbi : resta al Real Madrid' : Per alcuni quelli che comincia domani sarà la settimana decisiva, per altri non se ne farà nulla. Al centro della vicenda c'è Luka Modric, che tornando dalle ferie potrebbe chiedere ai dirigenti del ...

Ronaldo : 'L'arrivo di CR7 alla Juve un bene per la Serie A. Modric-Inter? Il mercato è strano...' : Intervistato da Sky Sport a margine della Bobo Summer Cup, Ronaldo parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : 'E' un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento. ...

Inter - Lopetegui : "Modric resterà al Real Madrid" : Il tecnico del Real si tiene stretto il giocatore, che la prossima settimana si vedrà con Florentino Perez. L'Inter spera in una fumata nera per potersi inserire

Inter - Perez innervosito da Modric : ... ma dovrà trattare direttamente con il patron dei blancos che è pronto a mettersi muro contro muro negando al vice-Campione del Mondo la cessione.

Inter - non solo Modric : anche un terzino : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter ha ancora in serbo due colpi di mercato. Il primo è ovviamente il super-colpo a centrocampo, ma l'obiettivo è quello di garantire a Luciano Spalletti un'altra alternativa in fascia. Il ...

Lopetegui gela l'Inter : "Modric resta - sarà felice al Real Madrid" : Julen Lopetegui, al primo anno sulla panchina del Real. EPA Lopetegui ha due parole chiave per descrivere la situazione di Luka Modric: 'confianza', cioè fiducia, e poi 'extraordinario'. Che è il modo ...

Modric più lontano dall’Inter - Lopetegui esclude le possibilità di addio del centrocampista al Real Madrid : Lopetegui esclude le possibilità di partenza di Modric, l’allenatore del Real Madrid allontana le voci di mercato sul suo centrocampista “Su Modric ha già risposto il presidente io non ho molto altro da aggiungere. Luka è un giocatore straordinario, noi lo aspettiamo a braccia aperte“. Così l’allenatore del Real Madrid, Lopetegui, si è espresso sulle voci di mercato legate al centrocampista croato che lo vorrebbero ...

Modric all’Inter?/ Ultime notizie - Lopetegui gela i nerazzurri : è un giocatore del Real Madrid : Luka Modric all'Inter? Ultime notizie: Florentino Perez e il tecnico Lopetegui gelano i nerazzurri "il croato è un giocatore del Real Madrid". Clausola impossibile ora per i milanesi.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Inter - il sogno Modric rischia di svanire. Lopetegui : “il croato resta a Madrid” : L’Inter vorrebbe chiudere il calciomercato con il botto e sogna Luka Modric. Il croato vorrebbe fortemente i nerazzurri tanto da voler parlare con il Real Madrid per potersi liberare ad una cifra “accettabile”. In questo quadro un pò confuso Ausilio e lo staff dirigenziale di Suning attende sornione prima di fare i primi passi. Julen Lopetegui, nuovo tecnico dei ‘Blancos’ stoppa però la cessione del forte ...

Dalla Spagna : Inter - Modric tirerà la corda con il Real. Oggi è atteso a Madrid : Tre giorni in cui l'Inter non potrà che essere spettatrice Interessata ma immobile sul futuro del centrocampista croato vice-campione del Mondo con la Croazia . Il club nerazzurro ha fatto tutto ...