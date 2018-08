Inter | Lopetegui | Modric resterà al Real Madrid

ICC - Mourinho come Lopetegui : 'Quando ero all' Inter sapevo che sarei andato al Real' : Una vittoria e due sconfitte per il Manchester United nell'International Champions Cup, competizione archiviata a quota 5 punti dagli uomini di José Mourinho . Intervallati dallo stop targato ...

Mondiali Russia 2018 – Allarme rientrato per la Spagna - Lopetegui resta ct : provvidenziale l’Intervento di Ramos : Julen Lopetegui resta commissario tecnico della Spagna, rientrato l’Allarme dopo la sfuriata del presidente della Federazione iberica irritato per la firma con il Real Madrid Tanto tuonò che… non piovve. Allarme rientrato per la Spagna, Julen Lopetegui resta al suo posto e guiderà la selezione spagnola in occasione dei Mondiali 2018, che scatteranno domani in Russia. Il presidente della Federazione Rubiales è stato convinto a non ...