Inter | Lautaro Martinez | Icardi mi sta aiutando tanto Il mio idolo? Falcao

Lautaro meglio di Icardi - Martinez trascina l’Inter contro il Lione [VIDEO] : Allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce, è il ‘Toro’ Lautaro Martinez a decidere la penultima amichevole estiva, nonchè secondo impegno nella International Champions Cup 2018 dei nerazzurri, che si sono imposti per 1-0 sul Lione. L’avvio di partita è piacevole e vede entrambe le squadre giocare su buoni ritmi, anche se sono i francesi a farsi vedere con più insistenza dalle parti di Handanovic: al 17′ il ...

Inter - Lautaro-Icardi : l’intesa c’è… anche fuori dal campo! I nerazzurri ‘a mollo’ nella piscina di Maurito : Lautaro Martinez ed Icardi insieme in casa del capitano dell’Inter, tra i due l’intesa c’è: i nerazzurri potranno contare su di loro “Due argentini a Milano“. È questo il titolo che potremmo dare alla foto postata da Mauro Icardi su Instagram, che lo immortala accanto a Lautaro Martinez, nella sua casa vicino San Siro. I due calciatori, con i piedi a mollo nella piscina del capitano dell’Inter, mostrano ...

Calcio - Inter : scoppia la Lautaro Martinez-mania : Lautaro Martinez sta diventando sempre più l’idolo incontrastato dei tifosi nerazzurri. Le sue capacità tecniche, i suoi gol e la grinta che l’argentino mette sul terreno di gioco hanno sicuramente avuto una parte fondamentale per scatenare tale sentimento. Anche il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti piano piano si sta innamorando del classe 97 consigliato fortemente sia da Zanetti che da Milito. Lautaro Martinez e ...

Inter - Joao Mario non torna ad Appiano. Icardi-Lautaro relax in piscina : Riposo per molti, non per tutti. Perché se è vero che Luciano Spalletti ha concesso alla squadra due giorni e mezzo di riposo - dopo la seduta di stamattina rientro previsto mercoledì mattina, domani ...

Inter - Zanetti : 'Icardi resta - gli proporremo il rinnovo. Lautaro l'abbiamo fortemente voluto' : Lautaro Martinez è stato il primo colpo del calciomercato estivo dell'Inter. Una trattativa durata diversi mesi, per raggiungere un accordo totale con il Racing de Avellaneda e col giocatore. Javier ...

Inter - Icardi-Lautaro che feeling. E ora la sfida al Chelsea di Sarri : Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Getty Images Un nuovo step, aspettando sfide con avversari più difficili. L'Inter è tornata da Sheffield con nuove certezze, ancora qualche punto da migliorare e ora ...

Inter - Spalletti soddisfatto dell’intesa Icardi-Lautaro : “è andata molto bene - la squadra si è fatta trovare pronta” : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari con lo Sheffield, sottolineando la propria soddisfazione per la prestazione di Icardi e Lautaro Martinez Un pari che soddisfa Luciano Spalletti, l’allenatore nerazzurro ha commentato sorridendo la prestazione offerta dall’Inter nel match amichevole contro lo Sheffield: “è andata molto bene, perchè affrontavamo una squadra già in grande condizione, abbiamo giocato in uno ...

Inter-Sheffield United 1-1 - Icardi evita la beffa : ottime risposte da Lautaro Martinez : Inter-Sheffield United- Finisce 1-1 la quarta amichevole precampionato dell’Inter. Un 1-1 maturato dopo il vantaggio inglese e il pareggio di Icardi, solito goleador. Super assist di Lautaro Martinez per Candreva, il quale poi serve Icardi per il gol del pareggio. Spalletti ha schierato un 4-3-1-2 piuttosto atipico: Icardi-Martinez hanno risposto positivamente, anche se restano da […] L'articolo Inter-Sheffield United 1-1, Icardi ...