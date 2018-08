Inter | il sogno Modric rischia di svanire Lopetegui | “il croato resta a Madrid”

Spalletti show dopo la vittoria dell’Inter sul Lione : “Modric? Accetterei anche Messi! Sogno insieme ai tifosi e…” : Luciano Spalletti show dopo il successo dell’Inter sul Lione: l’allenatore nerazzurro parla del mercato e del possibile arrivo di Modric Luciano Spalletti si intrattiene ai microfoni di Sky Sport con la sua solita verve, particolarmente contento dopo il successo dell’Inter sul Lione. L’allenatore nerazzurro affronta con serenità l’argomento mercato, ammettendo di sognare Modric (ma accetterebbe anche Messi ...

Calciomercato Inter – Modric è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

Modric è in Italia - adesso non è più un sogno di mercato : Inter e Juventus alla finestra : E’ un calciomercato clamoroso, sicuramente il più bello degli ultimi anni. Nelle giornata di oggi è stata definita la maxi-operazione tra Juventus e Milan che riguarda Higuain, Caldara e Bonucci, grande mercato quello portato avanti dall’Inter. Ma la finestra estiva potrebbe concludersi con un ultimo grande colpo: Modric. Il calciatore croato sembra intenzionato e lasciare il Real Madrid, due le soluzione: l’Inter oppure ...

Inter - il sogno è Luka Modric : ci sarebbe il sì del giocatore - i costi dell'operazione : L'Inter ha praticamente chiuso l'acquisto del centrocampista Arturo Vidal. C'è l'accordo totale con il Bayern Monaco che rinnovera' il contratto del giocatore in scadenza a giugno 2019 per poi cederlo in prestito con diritto di riscatto per un'operazione complessiva di poco superiore ai diciotto milioni di euro. --Raggiunta l'intesa anche con l'ex Juventus che, pur di vestire la maglia nerazzurra, ha deciso di ridursi l'attuale ingaggio da otto ...

