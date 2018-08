Inter | idea manovra di disturbo per far saltare un acquisto del MIlan

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’Inter ‘pesca’ dal Real Madrid - tris Parma e nuova idea del Genoa : 1/6 LaPresse/PA ...

Il deputato del Pd, Emanuele Fiano, intervistato da Fanpage.it chiede le dimissioni del ministro Lorenzo Fontana dopo la sua proposta di abrogare la Legge Mancino. "Il razzismo non è un'idea, ma un crimine e i crimini si combattono attraverso i divieti", afferma Fiano attaccando la Lega per i suoi "sentimenti incompatibili con la Costituzione" e la volontà di "uscire dai principi cardine della democrazia".

Inter - pazza idea di Bonolis : “se la Juve ha preso Ronaldo - l’anno prossimo mi aspetto che a Milano arrivi Messi” : Il noto tifoso nerazzurro ha parlato del mercato dell’Inter, lanciando una pazza suggestione di mercato Se Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, l’Inter può sognare Leo Messi. E’ questa la suggestione di Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro che ha fatto il punto sul mercato della società di Suning. “Per quello che sta facendo sul mercato l’Inter di oggi sembra una squadra superiore rispetto a quella ...

I cinque anni di Google Chromecast festeggiati con un’Intervista agli ideatori : Correva il 2013 quando debuttava il Google Chromecast. Un dispositivo piccolo, portatile, alla portata di tutti e soprattutto economico L'articolo I cinque anni di Google Chromecast festeggiati con un’intervista agli ideatori proviene da TuttoAndroid.

MotoGp - Pedrosa si… auto-Intervista : “mi manca l’ingenuità degli inizi. Futuro? Qualche idea c’è - ma…” : Il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po’ di sè e svelando di avere alcuni progetti per il futuro Un’intervista particolare, fatta da Pedrosa a… Pedrosa. Un particolare gioco di immagini, in cui il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po di sè e della sua vita, una chiacchierata interessante in cui il pilota della Honda ha svelato di avere alcuni progetti per il futuro. / AFP PHOTO / ...

Inter - Mourinho all'assalto di Perisic : il sostituto ideale sarebbe Di Maria (RUMORS) : In casa Inter [VIDEO]il Calciomercato è in una situazione di stallo. Dopo la partenza sprint, con ben 5 acquisti all'attivo, Piero Ausilio si è momentaneamente fermato cercando qualche altro affare in giro per l'Europa. Quasi certamente arrivera' un centrocampista centrale e probabilmente anche un terzino destro, ma un particolare occhio è rivolto a quello che può succedere in uscita. Mourinho vuole Perisic nel suo team José Mourinho pare aver ...

Russiagate - Trump cambia idea : 'Mosca ha Interferito nelle presidenziali' : New York - Investito dalle critiche arrivate anche dai suoi più stretti alleati a causa dell'atteggiamento compiacente mostrato nei confronti di Vladimir Putin, Donald Trump fa marcia indietro . Il ...

Benjamin Henrichs - nuova idea dell'Inter; possibile uno scambio Perisic - Darmian (RUMORS) : De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah, Nainggolan e Politano: la dirigenza dell'Inter fin qui ha già completato ben cinque acquisti, rendendo entusiasta la tifoseria nerazzurra che crede che la prossima stagione, quella 2018/2019, possa essere ricca di soddisfazione, specie nella massima competizione europea, la Champions League. Per lottare anche per un posizionamento in campionato, la rosa dovrà essere ancora rafforzata con qualche altra ...

Calciomercato - Inter : idea Henrichs. Napoli - pressing per Lainer : Calciomercato sempre più rovente, tante le trattative pronte a entrare nel vivo. In casa Inter l'obiettivo principale al momento è quello di regalare a Luciano Spalletti un nuovo esterno destro: il ...

Inter : i Red Devils tentano Perisic - la pazza idea adesso è Di Maria (RUMORS) : Ivan Perisic è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti al Mondiale di Russi con la sua Croazia. Il calciatore dell'Inter ha dato il meglio di sé nella fase a gironi, salvo riconfermare le sue doti nel corso della semifinale contro l'Inghilterra. Un gol ed un assist a Mario Mandzukic hanno spinto la sua nazionale in finale contro la Francia dove la sua squadra è stata sconfitta, ma lui ha realizzato una bellissima rete. Ovviamente, le ...

Che idea assurda l'Erasmus Interno tra Nord e Sud : In quale paese vive, e in quale università lavora, chi vanta la 'capacità imprenditoriale' degli istituti che sarebbero stati in grado di far fruttare al meglio l'alternanza scuola-lavoro? Quanti ...

Inter e Roma - idea Salvio : Inter e Roma guardano in casa del Benfica : secondo Centro Suono Sport , i due club seguono Eduardo Salvio , esterno argentino in scadenza nel 2019 coi portoghesi.

Angela Merkel non vuole più i migranti. E in Europa torna l’idea di Internare i diversi : Il 7 luglio quella che si considera la sinistra italiana, che tradotta in termini moderni è la componente liberal, progressista, anti-Salvini e così via del Paese, ha indossato una maglietta rossa per sensibilizzare alla crisi dei migranti l’altra fetta dell’Italia. Ma è evidente che il modo in cui l’attuale governo sta gestendo questa crisi in fondo non dispiace agli italiani. E infatti l’accordo stipulato a Bruxelles dieci giorni fa non è ...