Inter | ag Politano | ' Farà una buona stagione Modric? c' è una possibilità che arrivi'

Inter : Politano - che sorpresa. Una gioia le sue "vampate" : C'è una piacevole costante dell'estate nerazzurra, oltre quel prospetto molto Interessante che si sta rivelando Lautaro Martinez. Anche a Lecce contro il Lione Matteo Politano è stato uno dei migliori ...

Diretta/ Inter-Chelsea (risultato live 0-1) streaming video e tv : che occasione per Politano! (ICC 2018) : Diretta Inter Chelsea, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nizza, sfida di lusso che è valida per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Inter - come si inserisce Politano : Secondo me erano soldi buttati dalla finestra». Con queste parole il presidente De Laurentiis trovò conveniente liquidare la questione-Politano, fino a poche ore prima vicinissimo a vestire la maglia ...

Calciomercato Inter : ufficializzato Politano - assalto a Florenzi - Malcom pista calda : L'Inter ha ancora voglia di rinforzarsi per la prossima stagione e prova a sfruttare tutte le opportunità che il mercato presenta. Ultimi due acquisti arrivati in casa nerazzurra sono stati Lautaro Martinez e Matteo Politano che si sono mostrati molto felici durante la presentazione di essere approdati nel club milanese. Due nomi che si aggiungono quindi agli altri colpi nerazzurri come De Vrij, Asamoah e Nainggolan con quest'ultimo che ...

Politano : "Far bene all'Inter - poi la Nazionale" : 'Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all'Inter è un'onore, è ...

Inter - Politano carico : “Spalletti mi schieri dove vuole” : “Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all’Inter è un’onore, è uno dei club più importanti d’Europa e darò sempre il massimo. Sia che il mister mi voglia schierare a destra, a sinistra o in mezzo”. Lo dice Matteo Politano, durante la conferenza stampa di presentazione del ...

Matteo Politano/ Inter - parla il nuovo acquisto : "Convincerò i nerazzurri a riscattarmi" : Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova avventura che sta per cominciare: l'Inter, il numero di gol che farà, le parole di Spalletti e chi è favorito per lo scudetto(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:48:00 GMT)

Inter - presentato Politano : 'Qui per togliermi qualche soddisfazione. Ronaldo? Un bene per la serie A' : 'Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all'Inter è un'onore, è ...

Calciomercato Inter : giovedì la presentazione di Politano : giovedì 5 luglio alle ore 16.30 è in programma la conferenza stampa di presentazione di Matteo Politano, nuovo acquisto dell’Inter. L’appuntamento e’ alla Rinascente di Milano Piazza Duomo presso Maio Restaurant.L'articolo Calciomercato Inter: giovedì la presentazione di Politano sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato - Politano : “Inter da sogno” : Prime parole da nuovo giocatore dell’Inter per Matteo Politano. ”Essere qui – spiega Politano a Inter Tv – è bellissimo, per me è una giornata importantissima: sono emozionato e non vedo l’ora di iniziare. Ringrazio tutti: proprietario, la società e il mister che mi hanno voluto, ma anche il Sassuolo che mi ha fatto crescere e mi ha dato l’opportunità di venire all’Inter. San Siro è uno stadio che ...

Calciomercato Inter - le prime parole di Politano da nerazzurro : “San Siro mi porta fortuna - Icardi è impressionante” : prime parole da giocatore dell’Inter per Matteo Politano, impaziente di cominciare questa nuova avventura in nerazzurro Matteo Politano è un nuovo giocatore dell’Inter, è ufficiale l’arrivo in nerazzurro dell’esterno ex Sassuolo che si prepara dunque a compiere finalmente il salto di qualità in carriera. Spada/LaPresse Emozione sul viso e felicità negli occhi per il classe ’93, che non vede l’ora di ...

Formazione Inter 2019 : possibile 4-2-3-1 con Politano e Nainggolan alle spalle di Icardi : L'Inter è uno dei team più attivi nell'attuale sessione di calciomercato. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha presentato il suo ultimo acquisto, ovvero quello di Radja Nainggolan dalla Roma, arrivato per una cifra prossima ai 24 milioni di euro ai quali sono stati aggiunti i cartellini del giovani Santon e Zaniolo. La presentazione di Nainggollan verra' ta da quella di Matteo Politano [VIDEO], attaccante ex Sassuolo, diventato ...

Politano all'Inter / Calciomercato - ufficiale : giovedì la presentazione alla stampa : Politano all'Inter, accordo raggiunto con il Sassuolo: visite mediche effettuate, l'esterno offensivo ironizza, "non era in lista di nozze". Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:53:00 GMT)

POLITANO ALL'Inter/ Calciomercato - ufficiale : le prime parole del calciatore "Essere qui è bellissimo" : POLITANO ALL'INTER, accordo raggiunto con il Sassuolo: visite mediche effettuate, l'esterno offensivo ironizza, "non era in lista di nozze". Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 21:12:00 GMT)