Indonesia | terremoto di magnitudo 7

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : molta paura ma è rientrato l’allarme tsunami : È rientrato l’allarme tsunami dopo il sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. L’epicentro del Terremoto si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un’ altra scossa che ha colpito l’is...

Allarme tsunami in Indonesia dopo un terremoto di magnitudo 7 : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. Le autorità Indonesiane hanno lanciato un Allarme tsunami. L’epicentro del sisma si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un altro terremo...

C’è stato un altro terremoto a Lombok - in Indonesia - di magnitudo 7 : C’è stato un terremoto sull’isola di Lombok, in Indonesia, alle 19.46 ora locale (13.46 ora italiane): di magnitudo 6.8 secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di magnitudo 7 secondo la United States Geological Survey (USGS). L’epicentro è poco distante da quello The post C’è stato un altro terremoto a Lombok, in Indonesia, di magnitudo 7 appeared first on Il Post.

Indonesia - salvi i 500 escursionisti rimasti bloccati sul vulcano nell’isola di Lombok dopo il terremoto : Sono tutti salvi gli oltre 500 escursionisti rimasti bloccati su una montagna sull’isola Indonesiana di Lombok dopo il terremoto di domenica, i turisti sono stati tutti evacuati e ora sono in salvo. Tra i dispersi c’erano 189 escursionisti di nazionalità francese, tedesca, olandese, americana e thailandese. Lo riporta la Bbc. Gran parte del gruppo e le loro guide sono stati in grado di scendere dopo aver trovato un percorso sicuro, ...

Paura per Mertens dopo il terremoto in Indonesia : ore di apprensione per l’attaccante : Il Napoli si prepara per l’inizio del prossimo campionato, la squadra di Carlo Ancelotti si candida ad essere grande protagonista, così come l’attaccante Mertens. Nelle ultime ore apprensione per l’attaccante belga dopo il terremoto che ha colpito l’Indonesia dove il calciatore si trova per qualche giorno di vacanza. Per fortuna nelle ultime ore sono arrivate notizie positive per l’attaccante, Mertens proverà ...