Indonesia | sisma di magnitudo 7 | 91 morti Farnesina | nessun italiano coinvolto ...

Terremoto Indonesia : il sisma rade al suolo la moschea con fedeli all’interno [VIDEO] : Il Terremoto che ha colpito l’isola Indonesia na di Lombok ha raso al suolo una moschea di due piani dove la gente del posto stava pregando, ma i soccorritori non sono ancora stati in grado di recuperare le vittime. Lo ha reso noto il portavoce della National Disaster Management Agency, Sutopo Nugroho, spiegando che i fedeli stavano tenendo una sessione di preghiera serale quando il violento sisma ha colpito l’isola. “Molto ...

SISMA Indonesia : 82 MORTI PER TERREMOTO MAGNITUDO 7/ Ultime notizie : centinaia di feriti - migliaia di sfollati : TERREMOTO oggi in INDONESIA : SISMA 6.8 a Lombok. Ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Sisma in Indonesia - Farnesina : nessun italiano coinvolto : "Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili dopo il Sisma " di magnitudo 7 che ha colpito l' Indonesia . L'Unità di crisi della Farnesina e la rete ...

Sisma Indonesia - nessun italiano ferito : 21.01 "Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili" in seguito al Sisma che ha colpito oggi l'Indonesia. L'unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e Gili.