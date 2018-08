: #UltimOra Indonesia, scossa di terremoto di magnitudo 7.0 sull'isola di Lombok, allerta tsunami #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Indonesia, scossa di terremoto di magnitudo 7.0 sull'isola di Lombok, allerta tsunami #canale50 - Agenzia_Ansa : #Indonesia, scossa di #terremoto di magnitudo 7 nell'isola di Lombok. Lanciato allarme #tsunami - RaiNews : #Indonesia, scossa di #terremoto 7.0 a #Lombok. Scatta l'allerta #tsunami (Foto @USGS) ? -

di terremoto di7 sull'isola di, in, a est di Bali. Nella stessa isola, una settimana fa si era registrata unadi6.4 con 14 morti e decine di feriti. L'Agenzia di meteorologia, climatologia e geofisicana ha comunicato la formazione di un piccolo tzunami. "Per favore, andate in un luogo in alto, rimanendo calmi e senza panico", l'appello del capo dell'agenzia.(Di domenica 5 agosto 2018)