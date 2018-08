Indonesia | scossa di magnitudo 7 | allarme tsunami

Forte scossa terremoto in Indonesia - allarme tsunami : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90% dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello. Nel ...

Scossa di magnitudo 7 in Indonesia - colpita l'isola di Lombok : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico, dove si calcola che avvengano il 90% dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello.

Indonesia - scossa di terremoto 7.0 a Lombok. Ridimensionata l'allerta tsunami : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90 per cento dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'...

Terremoto in Indonesia - forte scossa avvertita anche a Bali : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l'isola di Lombok. Le autorità hanno lanciato l'allarme tsunami, poi rientrato

Terremoto in Indonesia : scossa di magnitudo 7 - è allarme tsunami : Un sisma di magnitudo 7 è stato registrato al largo dell'isola di Lombok, in Indonesia, un'area a elevato rischio sismico. Per il momento non si hanno notizia di danni o vittime, le autorità Indonesiane hanno diramato l'allerta tsunami e stanno monitorando l'evoluzione delle condizioni del mare nella zona.Continua a leggere

Indonesia - scossa magnitudo 7 a Lombok : 15.33 scossa di terremoto di magnitudo 7 sull'isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. Nella stessa isola, una settimana fa si era registrata una scossa di magnitudo 6.4 con 14 morti e decine di feriti. L'Agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica Indonesiana ha comunicato la formazione di un piccolo tzunami. "Per favore, andate in un luogo in alto, rimanendo calmi e senza panico", l'appello del capo dell'agenzia.

Scossa di magnitudo 7 in Indonesia - lanciato allarme tsunami : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l'isola di Lombok , in Indonesia . Lo rende noto l'istituto geofisico statunitense. Le autorità Indonesiane hanno lanciato un' allarme tsunami . "Andate in luoghi ad ...

Indonesia - TERREMOTO SULL’ISOLA DI LOMBOK/ Ultime notizie - 14 morti dopo scossa M 6.4 : rischio tsunami : TERREMOTO in INDONESIA M 6.4. Ultime notizie: dieci morti e 40 feriti, sisma a 100 km da Bali. Alle 5:47 locali, le 00:47 in Italia, ha tremato la terra nel sud est asiatico(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:00:00 GMT)

Terremoto Indonesia - le immagini dall’isola di Lombok : l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova scossa : Gli abitanti dell’isola di Lombok, in Indonesia, si sono riversati nelle strade dopo il Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la zona. Nel video, le persone stanno verificando le condizioni dell’ospedale, dove i degenti sono stati evacuati, quando si verifica una nuova scossa di assestamento. L'articolo Terremoto Indonesia, le immagini dall’isola di Lombok: l’ospedale è a pezzi e arriva una nuova scossa proviene da ...

Scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Indonesia : ci sono 10 morti : L'isola è una meta turistica frequentata da tutto il mondo grazie alle sue spiagge e ai sentieri per le escursioni. Molti edifici sono stati danneggiati e decine di persone sono state ferite dalla ...

Indonesia : scossa magnitudo 6.4 su isola Lombok : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terremoto Indonesia - almeno 10 morti e 40 feriti. Scossa di magnitudo 6.4 con epicentro nell’isola di Lombok : Un forte Terremoto con epicentro nell’isola di Lombok ha colpito l’Indonesia poco prima dell’una di notte di sabato, ora italiana. almeno dieci persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite, colpite da lastre di calcestruzzo cadute dagli edifici. “Crediamo che il numero delle persone coinvolte possa aumentare. Non abbiamo ancora dati certi”, ha spiegato un portavoce della Indonesian disaster mitigation agency, Sutopo Purwo ...

Terremoto Indonesia - almeno 10 morti e 40 feriti. Scossa di magnitudo 6.4 sull’isola di Lombok : Un forte Terremoto con epicentro nell’isola di Lombok ha colpito l’Indonesia poco prima dell’una di notte di sabato, ora italiana. almeno dieci persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite, colpite da lastre di calcestruzzo cadute dagli edifici. “Crediamo che il numero delle persone coinvolte possa aumentare. Non abbiamo ancora dati certi”, ha spiegato un portavoce della Indonesian disaster mitigation agency, ...

Indonesia - scossa magnitudo 6.4 su isola : ANSA, - ROMA, 29 LUG - Un terremoto di magnitudo 6.4 fa tremare l'isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale , 00:47 in Italia, con epicentro a ...