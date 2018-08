Incidente stradale a Camaldoli | famiglia in vacanza finisce con l' auto in una scarpata

Incidente stradale in contrada Alcerito a Vittoria : Ancora un Incidente stradale a Vittoria. E' avvenuto oggi in contrada Alcerito. Lo scontro tra un'auto e un autocarro. Sul posto la Polizia Locale.

Incidente stradale a Ponzone - centauro in ospedale : Nuovo Incidente sulle strade biellesi. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, una Mini Cooper condotta da una 74enne di Trivero e una Suzuki guidata da un 54enne sono rimasti coinvolti in un ...

Incidente stradale a Bernezzo : coinvolte un'auto e una Vespa : Incidente a Bernezzo, nella serata di ieri , sabato 4 agosto, , lungo la strada di collegamento a Borgo San Dalmazzo. coinvolte una Vespa e un'automobile, scontratesi per cause ancora da determinare. ...

Concorezzo. Luca Marziano morto in un Incidente stradale : Concorezzo è in lutto per la morte di un quindicenne avvenuta in un incidente stradale mentre viaggiava con la sua

Poliziotti fuori servizio salvano vita a 4 persone dopo Incidente stradale : Due Poliziotti non in servizio hanno salvato la vita a quattro persone, tra cui un bimbo, rimaste intrappolate dopo un incidente stradale nella loro automobile che si era ribaltata fino a incastrarsi ...

Foggia - Incidente stradale : morti 4 braccianti/ Ultime notizie : scontro frontale con tir carico di pomodori : Foggia, incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Calabria - 25enne in rianimazione dopo grave Incidente stradale : Un grave incidente stradale si è verificato in Calabria [VIDEO] nelle prime ore di oggi 3 agosto: nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro giovani. L'incidente si è verificato nel vibonese, in una frazione del comune di Rambiolo, in localita' Croce Pietra di Pernocari. A bordo dell'autovettura stavano viaggiando in totale quattro ragazzi e dalle prime informazioni due di loro sarebbero rimasti feriti in modo molto grave. Calabria, grave ...

Incidente stradale su un quad - morti in Grecia due fidanzati veronesi : La coppia era in vacanza a Rodi, il mezzo su cui viaggiavano si è scontrato frontalmente con un'auto

Torna dall’ospedale dove è nata la primogenita e muore in un tragico Incidente stradale : Un beffardo destino ha voluto che per il neo papà 32enne quell'abbraccio di poche ore prima con la neonata in ospedale fosse anche l'ultimo della sua vita.Continua a leggere

Incidente stradale a Marinella - motociclista trasportato a Pisa in elisoccorso : Marina di Carrara - Un motociclista è ricoverato a Pisa per fratture esposte alle gambe. E' questo il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Marinella di Sarzana. La dinamica è in ...

Marco Paolini parla dopo l’Incidente : “Sono indagato per omicidio stradale. E’ un obbligo tacere e limitarmi a condividere il dolore altrui” : “Adesso non ho qualcosa da offrire, più che il mio silenzio”. Marco Paolini parla per la prima volta dopo l’incidente d’auto accaduto lo scorso 17 luglio sulla A4 vicino Verona. Quando al volante della sua Volvo l’attore ha tamponato una Fiat 500 uccidendo la 53enne Alessandra Lighezzolo, una delle due donne che vi viaggiava sopra. Avvicinato e poi comunque intervistato da Repubblica durante le prove di Senza vincitori né vinti, lo spettacolo ...

Incidente stradale SCOZIA - MORTA DONNA E BIMBO DI 4 ANNI ITALIANI/ Ultime notizie : altri due sono gravi : SCOZIA, morti DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Incidente stradale Scozia - morti 2 italiani : anche un bimbo di 4 anni/ Ultime notizie : ancora ignote le cause : Scozia, morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 09:15:00 GMT)

Incidente stradale Scozia - morti donna e bimbo italiani/ Ultime notizie : sale a 5 il bilancio delle vittime : Scozia, morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:53:00 GMT)