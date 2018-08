Incidente Foggia | tir travolge furgone | morti 4 braccianti migranti Ultime notizie

Lutto cittadino a Orta Nova per i funerali di padre e figlia morti in un Incidente a Foggia : A Orta Nova si sono svolti i funerali di Michele e Swami Pia Di Meo, padre e figlia di trentasette e quattro anni morti tragicamente in un incidente stradale avvenuto martedì mattina alle porte di Foggia, quando la loro auto è uscita fuori strada forse a causa dell'asfalto bagnato. Proclamato il Lutto cittadino.Continua a leggere