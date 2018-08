Incidente durante un volo acrobatico | le ali si incrociano e i velivoli si schiantano al

Dramma durante vacanze in Grecia - Paolo e Federica vittime di un Incidente mortale : La coppia veronese composta dal 40enne Paolo Verzini e dalla 29enne Federica Baltieri era arrivata sull'Isola greca solo sabato, poche ore dopo, nel pomeriggio di domenica, il Dramma mentre era a bordo di un quad preso a noleggio per muoversi in zona.Continua a leggere

La malattia di Sergio Marchionne - l’indiscrezione sul tumore e il drammatico Incidente durante l’intervento : ecco le ultime FOTO del manager : Continuano a rimanere avvolte nel mistero le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne, che è ricoverato in “coma profondo” in una clinica di Zurigo in “condizioni irreversibili“, alla presenza dei familiari. I dirigenti del gruppo Fiat Chrysler continuano a parlare del manager che ha risollevato l’azienda con scelte coraggiose e lungimiranti come se fosse già morto, al passato. L’indiscrezione lanciata ...

Napoli - Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi Incidente : Napoli, Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi incidente Napoli, Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi incidente Continua a leggere L'articolo Napoli, Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi incidente proviene da NewsGo.

Napoli - carabinieri e vigilante travolti e uccisi durante i rilievi di un Incidente : Il grave incidente è avvenuto lungo la strada statale "7bis", nei pressi dell'uscita di Pomigliano d'Arco:

Napoli - Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi Incidente : Napoli, Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi incidente Napoli, Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi incidente Continua a leggere L'articolo Napoli, Cc e vigilante travolti e uccisi durante rilievi incidente proviene da NewsGo.

Napoli - carabiniere e vigilante travolti e uccisi a Pomigliano durante i rilievi di un Incidente : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una vettura la scorsa notte a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, mentre erano in corso degli accertamenti per un incidente ...

Carabiniere e vigilante travolti e uccisi nel Napoletano durante i rilievi di un Incidente : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati travolti da una vettura la scorsa notte a Pomigliano d'Arco, sulla strada statale 7 bis di Terra di lavoro, mentre erano in corso degli...

CHIARA FERRAGNI - Incidente HOT/ Tradita dal vestito durante l’addio al nubilato ad Ibiza : CHIARA FERRAGNI, INCIDENTE hot sui sociall: la fashion blogger Tradita dal vestito durante la festa di addio al nubilato in quel di Ibiza, ecco la foto. In quel di Ibiza, in un’atmosfera di gioia e di festa, però, la fashion blogger ha dato vita ad uno spettacolo hot. Su Instagram Stories, la FERRAGNI ha pubblicato foto e video della sua festa al nubilato.

Rally - Incidente per Andreucci-Andreussi durante un test : Brutto Incidente per Paolo Andreucci e Anna Andreussi, oggi pomeriggio attorno alle 16, durante un test privato. Il dieci volte campione italiano Rally e la sua co-pilota sono finiti contro un muro: ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, che è accaduto sulla strada comunale di Bajardo, nell'entroterra sanremese, non lontano dal bivio di Monte Ceppo, arteria chiusa al traffico proprio per il test della Peugeot.Non è in pericolo. Le prime ...

Rally - Incidente per Paolo Andreucci durante un test : Brutto Incidente per Paolo Andreucci e Anna Andreussi, oggi pomeriggio attorno alle 16, durante un test privato. Il dieci volte campione italiano Rally e la sua co-pilota sono finiti contro un muro: ancora tutte da chiarire le dinamiche del sinistro, che è accaduto sulla strada comunale di Bajardo, non lontano dal bivio di Monte Ceppo, chiusa al traffico veicolare proprio per il test della Peugeot.Non è in pericolo di vita. Le prime informazioni ...

Incidente per Andreucci - Il toscano e la moglie a muro durante un test : Brutto Incidente per Paolo Andreucci e Anna Andreussi, oggi pomeriggio attorno alle 16, durante un test privato. Il dieci volte campione italiano rally e la sua co-pilota sono finiti contro un muro: ancora tutte da chiarire le dinamiche del sinistro, che è accaduto sulla strada comunale di Bajardo, non lontano dal bivio di Monte Ceppo, chiusa al traffico veicolare proprio per il test della Peugeot.Non è in pericolo di vita. Le prime informazioni ...

Pakistan - militare italiano muore durante spedizione alpinistica/ Ultime notizie - Incidente in montagna fatale : Pakistan, militare italiano muore durante spedizione alpinistica: Ultime notizie, la vittima è il caporal maggiore 32enne Maurizio Giordano, incidente in montagna fatale(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:37:00 GMT)

Milano - Incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale : muore storico assistente di Bonalumi : Milano, incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale: muore storico assistente di Bonalumi Milano, incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale: muore storico assistente di Bonalumi Continua a leggere L'articolo Milano, incidente durante allestimento di una mostra a Palazzo Reale: muore storico assistente di Bonalumi proviene da NewsGo.

Rafting Incidente in discesa - poi muore durante il trasporto in ospedale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Rafting incidente in discesa, ...