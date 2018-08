In viaggio con lei | su Rai 3 l' estate italiana vista da Francesca Fialdini e Angela

Bonucci torna a ‘casa’ - il difensore ed il messaggio social ai tifosi : “ogni viaggio termina con un ritorno” : Bonucci è (di nuovo) un calciatore della Juventus, Leonardo saluta i tifosi del Milan e lancia un messaggio ai supporter bianconeri Leonardo Bonucci ha infiammato gli ultimi giorni di mercato. Il suo ritorno alla Juventus ha spiazzato i tifosi bianconeri ed ha lasciato sbigottiti i supporter del Milan. Il ritorno di fiamma alla squadra di Allegri però si era reso necessario per la carriera del difensore dopo che lo stesso aveva palesemente ...

Giardini - in viaggio con Mario Tozzi nell'Italia intatta : Tra i programmi televisivi che ha condotto, su Rai Tre "Terzo Pianeta" e "Gaia"; su La7 "Atlantide", "Allarme Italia" e "La Gaia Scienza". Su Rai Uno ha condotto "Fuori Luogo" e collabora a "...

Un tributo a Nikola Tesla : viaggio con l'auto elettrica dall'Italia a Belgrado : Tutti legati dalla stessa passione per le vicende dello scienziato serbo, per la scienza, la storia e la mobilità. Il museo dedicato a Nikola Tesla nel cuore di Belgrado. Ph: Alessio Sanavio Lungo l'...

Italiani un popolo di gastronauti : anche in viaggio buon cibo e relax - con un occhio al benessere : Viaggiare piace a tutti e mangiare anche, ma agli Italiani piace anche viaggiare “per mangiare”, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dall’Osservatorio Nestlé focalizzata su cibo e viaggi, con l’obiettivo di sondare non solo i luoghi e piatti del cuore ma anche la consapevolezza del proprio benessere dietro il piacere del buon cibo che cerchiamo in giro per il mondo. La ricerca, dalle due anime, ha sondato i nostri comportamenti durante le ...

Va' dove ti porta l'autore. In viaggio con i libri : su Cityteller i luoghi letterari di tutto il mondo : Centinaia di città per un totale, finora, di 5 mila citazioni, raccolte anche grazie ai blogger: «L'unico discrimine è che devono appartenere a libri regolarmente editi e non autopubblicati»

Incontri. A Pinarella Salvatore Giannella presenta il suo libro "In viaggio con i maestri" : La rassegna letteraria dedicata alla 'Riviera dello Sport' è organizzata dell'Associazione Culturale 'Cervia, la spiaggia ama il libro' con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il ...

Leggere in viaggio? Ora si può con Seetroën : Chi non ha mai sofferto di mal di stomaco mentre legge in viaggio? Il mal d’auto e il mal di mare colpiscono quasi tutti (solo in Europa si stimano 30 milioni di persone che ne soffrono in modo cronico) e le occasioni per Leggere in viaggio sono aumentate con l’utilizzo sempre più quotidiano di smartphone e tablet. Per risolvere questo problema Citroe¨n, il marchio di automotive, presenta SEETROE¨N, i primi occhiali che eliminano i ...

viaggio da incubo con il caldo sui bus RT : la segnalazione di un lettore : La segnalazione di un nostro lettore circa le condizioni di disagio vissute sui pullman RT. Viaggio da incubo con il caldo sui bus RT: la segnalazione di un lettore 'Scrivo queste righe per denunciare ...

RAI 1 * viaggio NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con ... : ... il bilancio dell'incontro del Papa e i leader delle Chiese cristiane a Bari; i cinquant'anni della Humanae Vitae, la discussa enciclica di Paolo VI; il rapporto fra scienza e fede nelle interviste ...

RAI 1 * viaggio NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con Papa Francesco - : ... regia di Nicola Vicenti, accende i riflettori su Rai1, lunedì 30 luglio alle ore 00.25, sull'anteprima di Roma che, l'11 e il 12 agosto prossimi, vedrà giovani provenienti da tutto il mondo ...

Problemi con Ryanair - da Londra a Milano in pulmino : il viaggio di 30 ragazzini bloccati in areroporto : Costretti a tornare da Londra a Milano in pullmino: un viaggio di oltre 20 ore, tunnel sotto la Manica compreso, a causa di Problemi con un volo della compagnia aerea low cost Ryanair. È l'odissea di ...

Siria - viaggio al termine della guerra : sette anni di distruzione raccontati dai religiosi cristiani di Damasco e Aleppo : Giorgio Fornoni è un reporter indipendente da oltre 40 anni. Da sempre attento all’umanità violata delle vittime delle guerre, ha firmato inchieste e reportage dalle zone più sperdute e pericolose del mondo. Dal 2000 collabora con Report (nel 1999 è stata Milena Gabanelli a renderlo noto al grande pubblico con una puntata del suo programma interamente dedicata a lui), nel 2010 ha pubblicato per Chiarelettere ...

