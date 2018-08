In Rai non torno

FLAVIO INSINNA SILURATO DA L'EREDITÀ?/ Bomba in Rai : quando disse - "non posso sostituire Fabrizio Frizzi" : FLAVIO INSINNA al posto di Fabrizio Frizzi alla conduzione de L'EREDITÀ? Oggi sgancia la Bomba: la Rai, con il cambio dirigenziale, potrebbe silurarlo.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:34:00 GMT)

Matteo Salvini : «In Rai troppi canali. Si dovrà scegliere - o canone o pubblicità» : Matteo Salvini Irremovibile sulla nomina di Marcello Foa alla Presidenza Rai, Matteo Salvini ha le idee chiare anche sul futuro del servizio pubblico. Valorizzare le realtà produttive locali, puntare sulle testate regionali, avere almeno una rete senza pubblicità e scegliere tra canone o pubblicità: il vicepremier spara proposte, fissa obiettivi. A suo avviso, anche l’azienda di Viale Mazzini dovrà cambiare registro. In un’intervista ...

Roma - la spiaggia del Tevere ha aperto : pochi "villeggianti" e opeRai al lavoro. Raggi non c'è : Alla fine la spiaggia sul Tevere di Roma, ribattezzata lido "Tiberis", ha aperto i battenti alle 8 di questa mattina. Delusione tra i primi visitatori che sono entrati al lido con gli...

Rai - Laganà scrive a Mattarella : 'Gli atti di Foa non sono validi' : Rai: inattesa sortita di Riccardo Laganà , nella foto in paertura, sulla presidenza Rai sull'autoproclazmaione alla presidenza di Marcello Foa. La autoassunzione della carica di Presidente da parte di ...

Rita dalla Chiesa fuori da Mediaset/ "Pago per qualcosa che non capisco" - il suo futuro è in Rai con Liorni? : Traumatico divorzio tra Rita dalla Chiesa e Mediaset che ha rinunciato alla conduttrice dopo anni "di fedeltà sottovalutata". Adesso sbarcherà in Rai al fianco di Marco Liorni?(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:42:00 GMT)

'Privatizzare la Rai? Perché no. Io sceglierei tra canone o pubblicità' : Lo ripeto: tranne la morte, fortunatamente in questo mondo tutto è reversibile'. Salvini conclude con un passaggio sul populismo: 'Il popolo va ascoltato. La politica deve dire dei sì e dei no'. ...

Francesca Fialdini non va in vacanza - un nuovo programma su Rai 3 : Da domenica 5 agosto, in prima serata, "In viaggio con lei": il racconto on the road dell'estate italiana. Accanto a lei...

Roma - Comunità ebRaica su abolizione legge Mancino : 'Non si strizzi occhio a neofascismi' : ' Chiedo al Presidente del Consiglio Conte se la proposta di abrogazione della legge Mancino lanciata dal ministro Fontana, ministro per la famiglia e le disabilità, corrisponde a un progetto del ...

Viterbo - non si trovano opeRai italiani : il consorzio assume 36 richiedenti asilo : di Renato Vigna Sono venuti in Italia per avere un'opportunità di vita. E proprio nel Viterbese l'hanno trovata. Sono 36 i richiedenti asilo dei centri di accoglienza straordinaria della Ospita a ...

Stallo sulla presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -

Rai - stallo in Cda. Foa : «Resto al mio posto». Non passa la proposta di votare un nuovo presidente : Dopo la bocciatura della Vigilanza Marcello Foa non si dimette da consigliere: «Lavoro nell’interesse dell’azienda»

Rai - Marcello Foa non si schioda : «Resto come Consigliere anziano a coordinare il CdA» : Marcello Foa Mentre la politica si spacca e si azzuffa sulla nomina del nuovo Presidente Rai, lui, Marcello Foa, resta dov’è. In una nota, il giornalista, la cui designazione ai vertici di Viale Mazzini era stata bocciata dalla Vigilanza, ha comunicato che per ora rimarrà alla guida del CdA in qualità di Consigliere anziano. Una decisione che ha già destato reazioni. “Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione ...