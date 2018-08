In 70mila per Jovanotti a RisorgiMarche : Il cantante si è esibito gratuitamente nei pressi di Matelica per chiudere la manifestazione ideata da Neri Marcorè a favore delle popolazioni terremotate--Hanno sfidato il caldo e hanno fatto anche otto chilometri a piedi per raggiungere l'abbazia di Roti di Matelica, il luogo dove Jovanotti ha tenuto il suo concerto. “Qualcuno dice 70mila per me eravamo molti di più... eravamo UNO!!!”. Così su Instagram Lorenzo Cherubini ringrazia il pubblico ...

Gli incentivi di Invitalia : due miliardi di buone ragioni per spingere la competitività e salvare quasi 70mila posti : View Larger Image Gli incentivi di Invitalia: due miliardi di buone ragioni per spingere la competitività e salvare quasi 70mila posti DI FATTO , uno dei pochi strumenti di politica industriale a disposizione dell'esecutivo. Ma non basta. Negli anni, il Contratto di sviluppo è stato utilizzato anche per dare ridare nuova vita ad aziende in crisi. O per evitare pericolose ...

In 70mila per il Papa a Bari : "L'indifferenza uccide" : storico abbraccio con i Patriarchi.. "Su te sia pace! Questo è l grido dei tanti Abele di oggi che sale al trono di Dio. Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: 'Sono forse io il custode di mio fratello?'". Queste le drammatiche parole di Papa Francesco nel discorso alla Rotonda del Lungomare di Bari, in occasione dell'incontro di preghiera ...

Case abusive - pochi fondi per abbattere 70mila immobili fuorilegge : Nella Finanziaria regionale campana del 2013 , giunta Caldoro, c'è una leggina che in pochi hanno letto e ancora meno hanno applicato. Ma che grazie a una formulazione molta vaga permette ai sindaci ...

Parco della Rana. In arrivo nuovi giochi per 170mila euro : ... uno per attività ludiche, con dondoli, giochi a molla, altalene, giochi per la manipolazione e la rotazione e arredi urbani per la socializzazione; l'altra zona sarà, invece, dedicata allo sport e ...

Gruppo Cap : con Ega stanzia 870mila euro per bonus idrico integrativo : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Per il terzo anno consecutivo il Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, insieme all’Ente di Governo dell'Ambito (Ega), ha stanziato 870.000 euro per il bonus idrico integrativo da assegnare alle famiglie numerose o in situa

Parchi - 170mila euro di fondi Par Fsc per il ripristino dei sentieri danneggiati dal gelo : Centosettantamila euro in arrivo per il rispristino dei sentieri dei Parchi e dell'Alta via dei Monti liguri, colpiti questo inverno, in particolare tra il 10 e l'11 dicembre, da un'intensa ondata di ...

470mila euro per la pistola di Han Solo : ANSA, - ROMA, 24 GIU - Una 'pistola laser' usata da Harrison Ford nel film "Il ritorno dello Jedi", dove impersonava Han Solo, è stata battuta all'asta a New York per oltre 470.000 euro. Lo riferisce ...

I super ricchi ancora più ricchi : le loro fortune valgono 70mila miliardi : Il patrimonio degli uomini più ricchi del mondo ha superato la soglia dei 70mila miliardi di dollari. Si tratta della prima volta in assoluto. A dirlo è il nuovo World wealth report 2018 di Capgemini, società di consulenza informatica e attività professionali. Lo studio ha registrato nell’anno appena passato un aumento considerevole delle ricchezze in possesso di pochi ultramiliardari: +10,7% sul 2016, in crescita per il sesto anno ...

Estate civitanovese - 70mila euro per gli spettacoli minori : Per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni che la faranno da 'leone' nella programmazione estiva, non comprese nel conteggio, il comune spenderà per gli spettacoli 70mila euro. Questo l'...

Governo - Salvini : “Pacchia strafinita per 170mila presunti profughi”. E alla Segre : “Leggi razziali? Rom rispettino quelle normali” : Matteo Renzi e Liliana Segre. Ma anche Mario Balotelli e Fabrizio Corona. E’ ampio il parterre di personaggi cui oggi Matteo Salvini ha ritenuto opportuno replicare, a voce o sui social network, nel giorno del suo primo impegno istituzionale nelle vesti di ministro dell’Interno. Il tema principale, il suo cavallo di battaglia: quello dei flussi migratori. La giornata era iniziata con l’hashtag #colpadiSalvini lanciato per ...

Lazio - Inzaghi : 'Sostituire de Vrij non sarà facile. Spero di rivedere 70mila tifosi allo stadio' : 'Dovremo essere bravi a sostituire de Vrij. Sappiamo che non ci sarà, dovremo cercare di trovare un giocatore in grado di sostituirlo nel migliore dei modi'. Così ha detto Simone Inzaghi al termine ...

Lazio - Lotito : 'La mia più grande soddisfazione aver riportato allo stadio 70mila persone'. Striscione contro de Vrij : 'Essere laziali è uno stile di vita e ci si ritrova sempre nel momento del bisogno. Questo patrimonio va valorizzato e non va tradito'. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante l'evento ...