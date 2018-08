Impresa di Fognini in Messico | batte Del Potro e porta a casa il primo successo sul

Tennis - Impresa Fognini : batte del Potro e conquista l'ottavo titolo della carriera : Da domani sarà numero 14 del mondo, a un passo dal suo best ranking. Tags Argomenti: Telecom Protagonisti: fabio Fognini © Riproduzione riservata 05 agosto 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

ATP Los Cabos : Impresa Fognini - batte Del Potro e conquista l'ottavo titolo della carriera : ... ha detto Fognini, che proprio con l'argentino giocherà in doppio al Masters di Toronto , al via lunedì , diretta esclusiva su Sky Sport, . Fognini, il primo sigillo sul cemento Ha portato bene il ...

Wimbledon - Fognini vince il derby italiano. Impresa di Fabbiano : Quarta giornata al torneo di Wimbledon, si giocano i secondi turni e si completano gli incontri sospesi per pioggia ieri.Colori azzurri, protagonisti al torneo londinese oggi, si gioca l' atteso derby tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Due stili diversi e un grande feeling dentro e fuori dal campo, i due sono grandi amici e hanno formato una splendida coppia di doppio, indimenticabile la vittoria del Grande Slam in Australia nel 2015. ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fognini batte Bolelli e avanza al terzo turno. Fabbiano fa l’Impresa con Wawrinka! Fuori Muguruza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di incontri di Wimbledon: oggi, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in ...

Wimbledon - Impresa Fabbiano contro Wawrinka. Avanti Fognini - Nadal e Djokovic - fuori Seppi e Berrettini : Rafael Nadal e Novak Djokovic approdano al terzo turno di Wimbledon: lo spagnolo, n.1 del mondo ma testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha sconfitto per 6-4 6-3 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin. ...

Wimbledon : Fognini ok - Impresa di Berrettini : Il giocatore piemontese, numero 121 del ranking internazionale, ripescato dalle qualificazioni al pari di Bolelli, si è arreso contro lo statunitense Taylor Fritz , 68 del mondo, col punteggio di 3-6 ...

Wimbledon - Impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno - eliminato Cecchinato. Bene Nadal e Djokovic - ko Sharapova : Nessun problema per la numero uno del mondo Simona Halep, al rientro dopo il trionfo al Roland Garros, e per la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza. La rumena ha sconfitto per 6-2 6-4 ...

Wimbledon - Impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno - eliminato Cecchinato. Bene Nadal e Djokovic - ko Sharapova : Nessun problema per la numero uno del mondo Simona Halep, al rientro dopo il trionfo al Roland Garros, e per la campionessa in carica, la spagnola Garbine Muguruza. La rumena ha sconfitto per 6-2 6-4 ...

Wimbledon : Impresa Berrettini - bene Fognini e Bolelli. Delusione Cecchinato : LONDRA - Salgono a sei gli azzurri al secondo turno dei Championships. Il secondo giorno di Wimbledon regala ulteriori buone notizie per il tennis italiano. All'esordio assoluto Berrettini , numero 81 ...

Wimbledon - Impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno. Eliminato Cecchinato - facile esordio per Nadal e Djokovic : Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2. Salgono a sei gli azzurri al secondo ...

Wimbledon - Impresa Berrettini con Fognini e Bolelli al 2° turno. Eliminato Cecchinato - facile esordio per Nadal e Djokovic : Lo spagnolo n.1 del mondo, testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha battuto l'ìsraeliano Dudi Sela lasciandogli solo 8 giochi: punteggio finale 6-3, 6-3, 6-2. Salgono a sei gli azzurri al secondo ...

Tennis Wimbledon - Berrettini fa l'Impresa. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

Roland Garros : Fognini sfiora l'Impresa - vince Cilic al 5 set : Finisce sul più bello la favola di Fabio Fognini al Roland Garros , sconfitto al 5 set da Marin Cilic. Rimonta sfiorata e grandissimo rammarico per Fognini,che aveva a lungo accarezzato l'idea di una ...