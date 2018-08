Il mistero degli abiti al mercurio di due mummie Inca

Il mistero del Cristo degli Abissi : ritrovata la statua rubata un mese fa in fondo al mare : La scultura, opera del maestro italiano Vito Pancella, installata sul fondo del mare a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, dal 1994, era stata rubata. A inizio giugno dei sub che si erano immersi per la consueta manutenzione si erano accorti del furto e dopo un mese è stato nuovamente un sub a ritrovare il Cristo degli Abissi.Continua a leggere