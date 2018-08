Il ministro tedesco Seehofer spera di trovare un accordo con Roma per il

Ci sono nuovi guai per il ministro dell’Interno tedesco : Horst Seehofer ha festeggiato l'espulsione di 69 afghani e ci ha anche scherzato sopra: poi uno di loro si è ucciso appena rientrato a Kabul The post Ci sono nuovi guai per il ministro dell’Interno tedesco appeared first on Il Post.

Lifeline - attracco a Malta e sequestro : migranti in 8 Paesi/ Ultime notizie - condizioni del ministro tedesco : Lifeline a Malta? Il ministro tedesco Horst Seehofer blocca tutto: 234 migranti in attesa di uno sbarco. Niente da fare, l'imbarcazione della ong è ancora al largo di Malta

Lifeline : "Il ministro dell'Interno tedesco impedisce l'accordo. Ancora nessun permesso da Malta" : È il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema.È quello che ha detto Axel Steier, portavoce di Lifeline, all'agenzia di stampa Ansa, spiegando quali difficoltà impediscano alla Germania di partecipare all'accordo con gli ...

