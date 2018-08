Il ministro Grillo | ' Inseriremo bambini immunodepressi in classi di bambini vaccinati'

VACCINI - ministro Grillo : "BAMBINI DEVONO CONTINUARE A FARLI"/ Ultime notizie - scontro M5s-Pd su obbligo : VACCINI, MINISTRO GRILLO: "Nessun passo indietro su obbligo". Ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 11:00:00 GMT)

ministro Grillo : 'Bambini dovranno continuare ad essere vaccinati' : "Ribadisco che i bambini dovranno continuare a essere vaccinati e i genitori dovranno ancora presentare le certificazioni. E' stata sospesa per un anno una dello tre forme sanzionatorie della legge ...

Caos vaccini - medici contro il rinvio di un anno | Il ministro Grillo : obbligo resta - ma bimbi immunodepressi in classi di vaccinati : Ok al rinvio per scuole dell'infanzia e nidi, ma la polemica non si ferma. Insorge l'ordine dei medici: "Il Parlamento rispettii la scienza". Il ministro precisa: "Nessun passo indietro rispetto a obbligo vaccinale"

Vaccini - appello al Parlamento dell'Ordine dei Medici : "No al rinvio di un anno". Il ministro Grillo : " Nessun passo indietro sull'obbligo" : Si allarga la fronda nel M5S dopo l'approvazione dell'emendamento che fa slittare le sanzioni. Il deputato Trizzino, direttore dell'ospedale civico di Palermo: "Ho visto morire bambini per il morbillo, non per complicanze postvaccinali".

Salute - ministro Grillo : in Italia un bambino su 3 è obeso : “L’obesità infantile in Italia è peggiorata, oggi un bambino su tre è obeso. Questo apre la strada in futuro a gravi patologie come il diabete, le malattie cardiache, i problemi oncologici. Il nostro obiettivo e’ l’incentivazione dell’attività fisica ad ogni età, soprattutto tra i giovanissimi e le persone sopra i 65 anni di età,” lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, parlando di fronte ...

ministro Grillo : 'La cannabis terapeutica torni in tutte le farmacie' : "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico, per garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto". Il Ministro della Salute Giulia Grillo ...

Vaccini - ministro Grillo : “Discontinuità assoluta con Lorenzin. Vogliamo alleanza tra medico e cittadino” : “Ministra o ministro? Va bene ministro con la O”. Risponde così al giornalista Andrea Pancani il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. La parlamentare M5s puntualizza innanzitutto la posizione sulle liste d’attesa, la cui organizzazione è regionale: “Il mio compito è quello di assicurare che le Regioni eroghino i servizi ai cittadini. Farò la maestra cattiva, che va e interviene ...

La Grillo "taglia" le vaccinazioni Istituto di Sanità contro il ministro : Roma Il ministro della salute, Giulia Grillo (nella foto), torna a mettere in dubbio l'efficacia dell'obbligo vaccinale. Oltretutto dopo averlo già abolito nei fatti. Meglio graduare l'obbligatorietà della profilassi "nel tempo e anche livello territoriale visto che ci sono regioni che hanno coperture altissime e altre molto più basse" dice il ministro che punta ad "interventi mirati". Sbagliato fare come il precedente governo che ha messo "10 ...

ministro Giulia Grillo - vogliamo fare qualcosa per Actos? : Ho tanto scritto da queste pagine del farmaco antidiabetico Actos, prodotto chimico Pioglitazone, che mi aveva colpito perché era stato ritirato dal mercato in Francia e Germania mentre in Italia, oltre a venderlo con il Sistema Sanitario Nazionale, si faceva uno studio clinico con Aifa e con cittadini forse non ben informati delle possibili complicanze. Dopo i miei post, in data 12-12-2014 è stata presentata alla Procura della Repubblica di ...

