Il Milan ai milanisti | cosa significa il ritorno di Paolo Maldini in rossonero

Leo ridà il Milan ai Milan isti e sul mercato fa il pompiere : Milan o Il Milan ai Milan isti, truppa a tinte rossonere guidata però da un Leonardo che si veste da pompiere , pronto a spegnere qualsivoglia velleità di mercato del popolo Milan ista. L'era Elliott avanza e un altro tassello dirigenziale nella nuova vita del Milan fa capolino, ma al contempo rimanda a data da destinarsi le chimere Higuain e Morata e riporta i tifosi con i piedi per terra.Il Milan di Leonardo prende forma ma lo fa in un periodo ...

Milan ai Milan isti - Elliott riporta a casa Maldini : via alla nuova era : Elliott riporta casa Maldini - Tante difficoltà, punti interrogativi e perplessità. Il Milan è pronto a ripartire e lo farà nel migliore dei modi. E’ questo il messaggio indiretto di Elliott pronto a riscrivere l’organizzazione societaria. Come si legge su “SportMediaset“, Singer sarebbe pronto a riporta re a casa Paolo Maldini . I due si sarebbero già parlati e […] L'articolo Milan ai Milan isti, Elliott riporta a casa ...

Bologna - Inzaghi ha chiesto due Milanisti : le ultime di calciomercato : Bologna alle prese con diverse trattative di mercato per accontentare le richieste del neo allenatore emiliano Pippo Inzaghi Il Bologna ha presentato oggi il neo tecnico Pippo Inzaghi. Quest’ultimo, parlando in conferenza stampa, ha rivelato come i suoi contatti con Bigon in chiave calciomercato siano molto frequenti. Il club è alle prese con la campagna di rafforzamento estiva, che potrebbe portare notevoli scossoni, sopratutto dopo ...