Il figlio di Bin Laden ha sposato la figlia di un terrorista dell' 11 settembre?

figlio di Bin Laden sposa figlia di Atta - mente attacchi 11 settembre - : La notizia è stata rivelata al Guardian dai fratellastri del terrorista ucciso nel 2011. Il giornale riporta anche che il giovane è a sua volta un leader di Al Qaeda

La madre di Bin Laden racconta il figlio : “Era un bravo bambino - poi all’università è cambiato” : Un bravo figlio che amava la madre e a cui piaceva studiare, rovinato però all’università da persone che lo hanno portato sulla strada della radicalizzazione, fino a diventare la mente degli attacchi dell’11 settembre. È il ritratto che Alia Ghanem fa del figlio primogenito, Osama bin Laden, il “principe del terrore” ucciso dalle forze speciali ame...

Parla la madre di Bin Laden : "Vi racconto mio figlio Osama" : "Mentre osservavo le torri distrutte in Libano, mi venne in mente di punire l'ingiusto allo stesso modo: distruggere le Torri Gemelle in America". Osama Bin Laden - il terrorista che ha ferito, ucciso e annientato irrimediabilmente l'Occidente l'11 settembre del 2001 - era un bambino dolce che amava la propria mamma.Il ritratto del principe del terrore emerge grazie a un'intervista - la prima di sempre - del giornalista del Guardian Martin ...

"Vi racconto mio figlio - Osama Bin Laden" : L'ultimo incontro con suo figlio è stato nel 1999 e Alia Ghanem lo ricorda bene. Lei l'aveva raggiunto con il resto della famiglia in Afghanistan: "Era molto felice di vederci. Ha ucciso un animale, abbiamo fatto un banchetto, ha invitato tante persone", racconta. Due anni dopo - l'11 settembre 2001 - Al Qaeda, la formazione terroristica di cui Osama Bin Laden era uno dei fondatori, avrebbe compiuto l'attentato che ha segnato uno ...

Parla la madre di Osama Bin Laden : «Chi era mio figlio - il leader di Al Qaeda» : E' all'università di Jeddah - Osama frequentava economia - che il ragazzo viene radicalizzato da un membro dei Fratelli musulmani, Abdullah Azzam, che diverrà il consigliere spirituale del leader di ...

Raikkonen racconta il figlio Robin : 'È il mio migliore amico - l'unico che può farmi domande sul mio lavoro' : Il pilota Ferrari Kimi Raikkonen si racconta ai microfoni di Sport Bild, parlando anche del figlio primogenito, il piccolo Robin di 3 anni e mezzo, che ha 'rubato' la scena al termine del GP d'Ungheria agitando la bottiglietta s'acqua sul podio, come il papà ...

Tina Turner - lo struggente addio al figlio suicida : 'Resterà per sempre il mio bambino' : Quella di cui vi stiamo per parlare è un'altra di quelle vicende di cui non si vorrebbe mai avere notizia. Purtroppo, il figlio di Tina Turner, nome d'arte di Anna Mae Bullock, famosissima cantante svizzera e di origine statunitense, infatti, si è tolto la vita a soli cinquantanove anni di età. Inutile dire come il tragico evento abbia colpito particolarmente la madre che, infatti, ha voluto esprimere tutto il suo dolore tramite un post ...

Tina Turner - il commovente addio al figlio suicida : «Resterà per sempre il mio bambino» : Suo figlio, Craig Raymond , è morto suicida all'inizio di luglio. Due giorni fa Tina Turner , in un commovente post su Instagram, ha voluto ricordarlo, postand una foto in cui la cantante americana fa ...