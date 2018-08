Il Chelsea di Sarri sconfitto da Guardiola alla prima | Supercoppa al Manchester City

Community Shield il City batte 2-0 il Chelsea di Sarri : Roma, 5 ago., askanews, - Prima di lusso a Wembley per Maurizio Sarri, impegnato in una sfida che vale già il primo titolo stagionale. Ma il suo Chelsea è stato sconfitto dal Manchester City di Pep ...

Chelsea-City 0-2 : Pep rovina il debutto a Sarri. Decide una doppietta di Aguero : LA CRONACA 82' Sarri si gioca l'ultima carta: dentro Moses per Pedro 74' Aguero sfiora la tripletta, salva Caballero 72' Sarri toglie Morata e inserisce Abraham. Deludente per lo spagnolo 70' ...

Communiti Shield - Chelsea-City 0-2 : sconfitta per Sarri [GALLERY] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Chelsea-Manchester City 0-2 : doppietta di Aguero - Sarri ko nel Community Shield : LONDRA - Se il Napoli ha appena preso 5 brutti gol dal Liverpool , Maurizio Sarri ne prende 2 da Aguero, l'ex genero di Maradona, e insomma questa è proprio una storia attorcigliata. Non c'è stato il ...

Chelsea-City 0-2 - Agüero firma una doppietta : Sarri ko nel Community Shield : LONDRA - Esordio traumatico nel calcio inglese per Maurizio Sarri. Il Manchester City schianta il Chelsea 2-0 e conquista il Community Shield con una prestazione scevra di sbavature: il protagonista ...

Chelsea-City 0-2 : Sarri sfida Pep a caccia del primo titolo : LA CRONACA 60' Sarri prova a dare una scossa inserendo Willian per Hudson-Odoi 57' GOL City: filtrante di Foden e Aguero non perdona Caballero 54' Il Chelsea soffre le ripartenze avversarie e balla ...

Premier League 2018-19 : City favorito - Liverpool più forte con Alisson - Sarri al Chelsea : Parte venerdì 10 agosto con la sfida tra Manchester United e Leicester la Premier League 2018-19. Il campionato inglese, anche quest'anno è pronto a regalarci delle sfide appassionanti. Si riparte con il City di Guardiola nuovamente favorito dai pronostici per la vittoria finale. Del resto, i Citizens hanno dimostrato nella passata stagione di avere nettamente una marcia in più rispetto alle rivali. Chi lottera' per il titolo Il Manchester City, ...

Ag. Rugani : 'Sarri lo voleva prima al Napoli - poi al Chelsea. La Juventus non lo vende' : TORINO - Davide Torchia , il procuratore che cura gli interessi di Daniele Rugani , ha parlato a 'Radio Kiss Kiss Napoli' della calda estate vissuta dal proprio assistito, confermando le voci ...

Chelsea - Sarri : 'Il City? Lavorano insieme da due anni - noi da due settimane' : Guardiola ? A oggi è il miglior allenatore al mondo o uno dei migliori. La difficoltà maggiore contro il City? Loro Lavorano insieme da due anni mentre noi abbiamo iniziato due settimane fa '.

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Sarri conquista Londra : al Chelsea tutti pazzi per il tecnico : Amore a prima vista. Giocatori, commentatori, tifosi. In amore anche Marina Granovskaia, la zarina, potente braccio destro di Roman Abramovich che al momento di presentare il nuovo tecnico del Chelsea ...

