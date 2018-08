Il caso Il no a Savona e l' attacco a Mattarella di 4mila troll russi Ucciso il

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona , ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi . Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Di Maio e il caso dei nomi alternativi a Savona proposti al Quirinale : il Colle smentisce e la Lega non ne sa nulla : “Io avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, nomi come Bagnai e come Siri. Ma non andavano bene”. Sono diventate un caso le frasi di Luigi Di Maio dallo studio di Pomeriggio 5 intervistato da Barbara D’Urso. Alla domanda infatti se non si poteva trovare una soluzione invece di insistere sul nome già bocciato, il capo politico M5s ha dichiarato che aveva avanzato altre opzioni che però non sono state prese in ...