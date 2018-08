Il Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 trainerà il gioco? Le stime di Activision

Call of Duty : Black Ops 4 : la modalità Battle Royale Blackout sta generando moltissimo interesse tra i giocatori : Durante la conference Call di Activision per investitori e analisti, il Chief Operating Officer, Coddy Johnson, ha parlato dell'imminente Call of Duty Black Ops 4 e della sua modalità battle royale intitolata Blackout."Abbiamo forti aspettative per il gioco. Siamo molto fiduciosi per lo sviluppo in corso, sentiamo il forte interesse della community e la risposta dei fan".Come segnala Dualshockers, Johnson ha affermato che il gioco si propone di ...

Farside : il Battle Royale sviluppato da Dark Horse Game Studio è stato annunciato per PS4 : Durante la conferenza stampa di PlayStation China a Shanghai, Sony e Perfect World Entertainment hanno annunciato il porting PS4 di Farside.Come segnala Dualshockers, Farside è stato originariamente annunciato come un gioco battle royale per mobile ma, a quanto pare, è in arrivo anche per PS4, anche se non sappiamo se verrà lanciato in occidente o resterà confinato al mercato cinese.Probabilmente avrete molta familiarità con i meccanismi del ...

League of Legends : una nuova modalità di gioco ispirata ai Battle Royale è in arrivo? : League of Legends si appresta ad accogliere Nexus Blitz, la sua nuova modalità di gioco volta a sperimentare nuove modalità di gioco.Come riporta Eurogamer, Riot Games ha spiegato che questa modalità di gioco farà parte delle così dette "modalità Sperimentali", ovvero un modo per seguire i gusti della community proponendo qualche novità. Si tratterà qualcosa di diverso rispetto agli eventi e tempo come Ultra Rapid Fire, bensì con le modalità ...

EA potrebbe sviluppare un gioco Battle Royale free-to-play in stile Fortnite : Ispirati dal successo di Fortnite, anche EA potrebbe pianificare il proprio battle royale indipendente e gratuito. In una recente conference call, il direttore finanziario dell'azienda, Blake Jorgensen, ha dichiarato che la società sta "sperimentando" con il genere.Naturalmente, EA sta già pubblicando una vera e propria modalità, battlefield V includerà una battle royale, ma probabilmente, questa, non vedrà una versione standalone. Invece, la ...

H1Z1 : Battle Royale sta per lasciare la fase open beta. A breve il lancio della versione definitiva su PS4 : Prima che Fortnite e PUBG prendessero il sopravvento, c'era H1Z1, un gioco che recentemente è tornato sotto i riflettori con un'ottima fase beta. Ebbene, grazie a Gamingbolt, scopriamo che H1Z1: Battle Royale sta per uscire da questa fase e sarà lanciato in forma definitiva su PS4 il 7 agosto. Confermato da Daybreak Game Company tramite PlayStation Blog, il lancio ufficiale porterà con sé diverse nuove armi, un veicolo e alcuni pacchetti ...

Fractured Lands : il Battle Royale con ambientazione post-apocalittica ispirata a Mad Max è in arrivo su Steam in Early Access : Poco tempo fa vi avevamo presentato Fractured Lands, un nuovo gioco appartenente all'ormai famosissimo genere del battle royale che testimonia il grandissimo successo di questa tipologia di giochi.Il titolo risulta particolare per la sua ambientazione post-apocalittica fortemente ispirata a Mad Max. Fractured Lands proporrà ai giocatori combattimenti a piedi e con veicoli. Proprio questi ultimi rivestiranno un ruolo importante, al pari delle ...

Per il genere dei Battle Royale sono previsti ricavi per 20 miliardi di dollari : Secondo un report di SuperData i giochi che presentano una modalità Battle Royale, nel 2019, porteranno utili pari a circa 20,1 miliardi di dollari, riporta PlayStationlifestyle.Il genere dei Battle Royale cresce sempre di più, tanto che esso costituirà il 12% di tutti i ricavi dei giochi di quest'anno, si parla di oltre 12 miliardi di dollari.Tutto questo è dovuto ai giochi più giocati del momento, i quali ricordiamo essere H1Z1, ...

Fortnite : Battle Royale - come sbloccare il battle pass segreto : Fortnite è il gioco più amato degli ultimi tempi. Scaricabile su diverse piattaforme gratuitamente, ha riscosso un grande successo tra i giocatori di tutto il mondo. Arrivato alla quinta stagione, Fortnite: battle Royale pone una nuova sfida da perseguire. Fortnite e le stelle di battaglia segrete Tornano le stelle di battaglia segrete nascoste nelle schermate di caricamento per la settimana, qualcosa che abbiamo visto per le prime sette ...

Ecco King Tide : il Battle Royale con gli squali : Se siete stanchi del solito battle royale forse King Tide potrà interessarvi, si tratta di un battle royale sottomarino in cui 99 sub vengono spediti nell'oceano tramite un siluro. L'obiettivo è ovviamente rimanere in vita.Come riporta Rock Paper Shotgun, in King Tide oltre ai giocatori umani saranno presenti squali controllati dalla IA che daranno la caccia ai partecipanti. Potrete giocare da soli o in squadra e dovrete recuperare le armi ...

Fortnite - il Battle Royale di Epic Games - annuncia il record di ricavi : Il mondo dei videogiochi è un settore davvero in salute, con un numero di utenti in continuo aumento e con un giro di affari superiore ai cento miliardi di dollari all'anno. Nel 2017 l'ambiente ha visto un vero e proprio sconvolgimento al suo interno, merito di un genere praticamente nuovo, quello dei battle royale, dove l'obiettivo è uno solo, ovvero quello di rimanere l'unico (in caso di partite in singolo) o gli unici (in caso di match in ...

343 Industries lo esclude categoricamente : "nessuna modalità Battle Royale in Halo Infinite" : Nonostante la formula Battle Royale sia di questi tempi la regina incontrastata del mercato, sembra che non la vedremo nel nuovo Halo Infinite, almeno stando alle parole di Jeff Easterling di 343 Industries che nel corso di una diretta trasmessa su Mixer ha potuto rassicurare i fan smentendo categoricamente questa possibilità.Stando ad alcune testimonianze apparse su Halo Waypoint, Easterling avrebbe definito il Battle Royale come una moda del ...

In Anthem non sarà presente la modalità Battle Royale : Anthem, il nuovo action\RPG di Bioware, è senza dubbio il gioco più anticipato di questo periodo. Gli sviluppatori stanno infatti continuando a rispondere a un sacco di domande online poste dai fan.Come riporta Gamingbolt, l'Executive Producer Mark Darrah e il Game Director Jonathan Warner hanno confermato tramite dei post su Twitter che il gioco non avrà il fuoco amico attivato. Sappiamo anche che il personaggio potrà essere personalizzato, ma ...

Battlelands Royale Trucchi Android | Armi E Munizioni Infinite Illimitate : Come ottenere Armi e Munizioni Infinite Illimitate e altri Trucchi nel gioco Battlelands Royale per Android Battlelands Royale Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Battlelands Royale Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Battlelands Royale? Stai giocando a Battlelands Royale e sei bloccato? Nessun problema, siamo qui per […]

Fornite Stagione 5 della Battle Royale : tutte le novità del gioco in arrivo : Quella che vi stiamo per dare è sicuramente una delle notizie più belle per gli amanti dei videogames e in generale di chi adora passare il tempo di fronte alla console. Già, perché Fortnite, il gioco di sopravvivenza cooperativo più amato del momento, ha ufficialmente dato il via alla Stagione 5 della tanto attesa Battle Royale. Grazie al nuovo aggiornamento che si è potuto scaricare nelle ultime ore, infatti, gli appassionati saranno investiti ...