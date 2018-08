Il Barcellona ufficializza la cessione di Aleix Vidal

calcioweb.eu

: Da un #Vidal all'altro: il #Barcellona ufficializza la cessione di Aleix al #Siviglia per 8,5M - GoalItalia : Da un #Vidal all'altro: il #Barcellona ufficializza la cessione di Aleix al #Siviglia per 8,5M -

(Di domenica 5 agosto 2018) Ile il Siviglia hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di. Lo comunica, sul proprio sito ufficiale, il club catalano. Il Siviglia pagherà 8,5 milioni, più 2 di bonus, alche, dal canto suo, “esprime pubblicamente gratitudine ad, per l’impegno e la dedizione, augurandogli buona fortuna e successi per il futuro”. Il terzino destro ha giocato nelper tre stagioni, collezionando 49 presenze e segnando quattro gol. Ha inoltre vinto otto titoli con i blaugrana: due campionati, tre Coppe del Re, una Supercoppa spagnola, una Coppa del mondo per club e una Supercoppa europea.L'articolo IlladiCalcioWeb.