IERI E OGGI IN TV SPECIALE Su Rete 4 la finale del Festivalbar 1996 e Viva Napoli 1996

Foggia - scontro tra furgone e tir : morti quattro braccianti stranIERI - cinque feriti : quattro braccianti sono rimasti vittime dello scontro frontale tra un tir carico di pomodori e un furgone. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri nel Foggiano. Nel furgone c’erano in tutto otto persone: tutti braccianti stranieri che avevano appena terminato di lavorare nei campi proprio per la raccolta di pomodori. Gli altri quattro sono tutti rimasti gravemente feriti e sono ...

Nata IERI - Rai3/ Melanie Griffith e John Goodman in coppia per un pomeriggio da... (oggi - 4 agosto 2018) : Nata Ieri, il film commedia in onda su Rai 3 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Melanie Griffith, John Goodman, Don Johnson, alla regia Luis Mandoki. Il dettaglio della trama.

Ginnastica - Europei 2018 : ltalia - in Finale per divertirti! Azzurre ripescate - oggi in gara per l’onore senza pensIERI : L’Italia tornerà in pedana oggi pomeriggio per disputare la Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica: si tratta di un regalo inatteso dopo la mancata qualificazione di giovedì, un ripescaggio arrivato grazie alla strana rinuncia del Belgio che ha preferito saltare la gara per evitare infortuni e problemi fisici in vista dei Mondiali di Doha. La nostra Nazionale, nona in qualifica a quattro decimi dal pass diretto, ...

NATA IERI/ Su Rai 3 il film con Melanie Griffith e John Goodman (oggi - 4 agosto 2018) : NATA IERI, il film commedia in onda su Rai 3 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Melanie Griffith, John Goodman, Don Johnson, alla regia Luis Mandoki. Il dettaglio della trama.

Drew - Alicia e Winona : IERI style icon - e oggi? : Giovani, carine e molto occupate. Si può parafrasare il titolo di un film cult degli anni ’90 per raccontare l’astro di tre dive indiscusse di quel decennio: Alicia Silverstone, Drew Barrymore e Winona Ryder, attrice che, tra l’altro, di quella pellicola era una delle protagoniste. In quegli anni erano loro a tenere banco non solo per le loro doti – più o meno discusse – artistiche ma soprattutto per la capacità di essere un faro per le ragazze ...

I dati smontano la fake news "razzismo" : oggi meno stranIERI aggrediti : Forse è davvero il caso di guardare ai dati . La matematica, dicono i saggi, non è un'opinione. Quindi per commentare i fatti è sempre meglio partire dai numeri. Da qualche giorno i media italiani, ...

Giro di Vallonia - Fabio Aru sta tornando : oggi tappa sulle cotes - si aspetta l’azione del Cavaliere. Lo scatto di IERI… : Fabio Aru ieri ha battuto un colpo al Giro di Vallonia, ha attaccato nel finale e ha fatto capire di essere sul pezzo: il Cavaliere dei Quattro Mori sembra avere trovato la gamba giusta dopo il ritiro al Giro d’Italia e ha dato un segnale importante. Il sardo si sta cimentando nella piccola corsa a tappe in Belgio proprio per trovare la miglior forma possibile in vista dei grandi appuntamenti previsti per la seconda parte di stagione. Ieri ...

Jennifer Lopez compie 39 anni : l'incredibile metarmofosi della bomba latina in star mondiale. I look IERI e oggi : E continuerà a dividersi tra musica e cinema diventando una delle personalità latino americane più influenti al mondo. Al grandissimo successo JLo affianca un fiuto da imprenditrice: fonda una casa ...

L'emigrazione dei siciliani per il lavoro. Oggi come IERI - forse più di IERI. Questa sera nell'ultima puntata di stagione de 'Il cacciatore' ... : Tutte le cose che non vanno in Sicilia nel mondo del lavoro ma, come sempre, anche un filo di speranza. Ho scelto come titolo una frase in sé bellissima che i nazisti collocarono in luoghi osceni. '...

Pino si 'appoggia' sulla casetta dei bambini. Vigili urbani e pompIERI in pineta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sono state diverse persone, questa mattina, a segnalare un Pino che si è praticamente appoggiato sulla sommità della casetta per i bambini che si trova nella pineta ad est di ...

Alvaro Vitali - a 68 anni PIERIno 'dimenticato' : 'Vivo con 1000 euro di pensione' - com'è e come campa oggi : Per una decina d'anni Alvaro Vitali , in arte Pierino , è stato un re della comicità italiana, un po' pecoreccia e sguaiata. oggi l'attore romano ha 68 anni, ma di fatto dal 1983 è caduto nel ...

IL TENENTE DEI CARABINIERI/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano (oggi - 22 luglio 2018) : Il TENENTE dei CARABINIERI va in onda su Rete 4 oggi nel primo pomeriggio. Nel cast: Enrico Montesano e Nino Manfredi, alla regia Maurizio Ponzi. Il dettaglio della trama.

Calciomercato Foggia - due colpi : Gori e RanIERI via Fiorentina : Foggia - Doppio colpo ufficiale in entrata per il Foggia che si assicura in prestito secco i baby Gabriele Gori e Luca Ranieri . Entrambi sono dei classe 1999 cresciuti nel settore giovanile della ...

“Oggi siamo tutti un po' più fIERI di essere francesi” : Tre fischi finali, un boato liberatorio che per alcuni secondi fa tremare tutta Parigi: la Francia è campione del mondo. Sugli Champs de Mars, nella fan zone installata con i quattro maxi schermi per l'occasione all'ombra della Tour Eiffel, più di 90mila persone si lasciano andare ai tanto attesi festeggiamenti dopo la goleada che i bleus hanno imposti ai Croati.Il colpo d'occhio trasmesso in diretta dalle televisioni francesi ...