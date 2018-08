I vaccini fanno male ai 5s | un altro grillino si sfila I medici | No al rinvio

ilgiornale

(Di domenica 5 agosto 2018) Iai Cinque stelle. Perché su uno dei temi caldi del contratto di governo, il Movimento comincia a mostrare più di una crepa.Prima la senatrice M5s Elena Fattori, che due giorni fa - in dissenso con la maggioranza - ha votato contro i due emendamenti al decreto Milleproroghe, presentati da pentastellati e Lega, cheslittare di un anno l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a nidi e scuole per l'infanzia. Ora Giorgio Trizzino, deputato M5s, che ha scritto un lungo post su Facebook per manifestare la sua posizione sui, opposta a quella del Movimento: «No alla deroga sull'obbligo», ribadisce adesso che, come spiega, ha compreso la reale posizione del M5s su un tema sul quale, essendo medico e direttore sanitario dell'ospedale dei bambini di Palermo, ha una conoscenza specifica che gli impone di «avere una posizione chiara». «Da quasi 40 anni - ricorda Trizzino - lavoro in un ospedale pediatrico ed ho visto morire a causa di morbillo, meningite, ma mai a causa di complicanze postche»