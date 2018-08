I sindaci della Spezia e Lerici | Grande giornata di sport

Ilva : presidente della Provincia di Taranto e sindaci dell'area di crisi saranno a Roma Domani il confronto convocato dal ministro Di Maio. ... : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

Sicilia - l'obbligo della raccolta differenziata. Il Tar boccia la decadenza dei sindaci : I sindaci Siciliani non rischiano più la decadenza se non dovessero raggiungere il 30% di raccolta differenziata entro fine luglio. Il Tar Siciliano ha bloccato l'ordinanza del presidente della ...

Cannabis libera : esiste un pericolo serio e documentato per la salute pubblica. Il Popolo della Famiglia chiede ai sindaci ordinanze per ... : UMWEB, Nonostante le recenti indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, continua incontrastata l'apertura dei punti vendita per l'acquisto della Cannabis. L'ultimo negozio appena inaugurato nella ...

Lettera aperta inviata dal Forum siciliano dei movimenti per l´Acqua ed i Beni Comuni ai sindaci della provincia di Agrigento : Lettera aperta AI sindaci della provincia DI Agrigento NON ARRESTATE IL PERCORSO VIRTUOSO VERSO l´Acqua PUBBLICA Palermo 30.06.18 Alla cortese attenzione delle Sig.re e dei Sig.ri sindaci della ...

Ballottaggi - sindaci all'ultima sfida nel Napoletano sul filo della trasparenza : Le scelte dell'elettorato del Pd e dei Cinque Stelle, il possibile astensionismo e le indagini della magistratura sono le tre incognite che pesano sull'esito del turno di Ballottaggio previsto oggi in ...

Torino - prcocura chiede archiviazione per amminstratori e sindaci della Gtt : La Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione nei confronti di amministratori e sindaci Gtt, società torinese del trasporto pubblico locale, indagati per falso in bilancio per i cosiddetti “disallineamenti” fra i conti dell’azienda e quelli del Comune di Torino. Lo rende noto il procuratore Armando Spataro (nella foto), precisando in un comunicato che per sei indagati è stata ritenuta l’estraneità ai fatti. Per gli altri tre ...

Comunali - battaglia su 761 sindaci : l'exploit della Lega allarma M5S : Cresce ancora la Lega, che trascina il centrodestra facendo il pieno soprattutto nel nord-est, rallenta il Movimento 5 Stelle che perde i due Municipi della Capitale ieri al voto, entrambi con governi ...

Comunali - battaglia su 761 sindaci : l'exploit della Lega allarma M5S Treviso al Carroccio - Brescia ai Dem : Cresce ancora la Lega, che trascina il centrodestra facendo il pieno soprattutto nel nord-est, rallenta il Movimento 5 Stelle che perde i due Municipi della Capitale ieri al voto, entrambi con governi ...