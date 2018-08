I pompieri arrivano per il cattivo odore e trovano un cadavere nell' appartamento

Grave incidente a Castano Primo : arrivano pure i pompieri LE FOTO : Grave incidente a Castano: cos'è successo Erano circa le 20.30 di sabato 28 luglio quando due automobile hanno incidentato in via Gallarate. Visto il violento scontro, è uscita in codice giallo un'...

Incidente in A4 - arrivano elicottero e pompieri : Incidente in A4, arrivano elicottero e pompieri. Il sinistro si è verificato attorno alle 10.30 all'altezza di Sesto San Giovanni in direzione Torino. Coinvolto un mezzo pesante. Incidente in A4, ...