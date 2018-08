I 10 lavori più richiesti sul web

lavori di casa - scambiare ecobonus e sismabonus per denaro contante? Più difficile per i privati : Doccia fredda per chi sperava di poter scambiare con denaro contante i bonus fiscali per i Lavori di risparmio energetico o per gli interventi di consolidamento antisismico. L'Agenzia delle entrate ...

Roma - Monchi garantisce : "Società ambiziosa - lavoriamo per una squadra più forte. Malcom? È una possibilità" : Senza Szczesny sembrava che era finito il mondo, invece non era così. Alisson devo ringraziarlo, non mi ha mai fatto pressione per andare via però so che gli faceva piacere andare. Comportamento da ...

Norme più leggere per gli eventi. Bond : ' È stato fatto un buon passo in avanti - ora lavoriamo per risolvere le ultime criticità'. : 'La circolare emessa oggi dal Ministero degli Interni che alleggerisce il carico burocratico per l'organizzazione di eventi è un piccolo, ma significativo passo a sostegno del mondo del volontariato': ad affermarlo è il deputato di Forza Italia, Dario Bond. 'Non bisogna certo abbassare la guardia, ma le Norme introdotte un anno fa rischiavano di far chiudere molte ...

Boeri : “C’è sempre più richiesta di lavori che gli italiani non vogliono fare” : «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». Anche perché senza i regolari il sistema pensionistico e il welfare sono a rischio. A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito Boe...

Boeri : «Più immigrati per i lavori che italiani non vogliono fare». Salvini : «Sta su Marte» : L’Istituto nazionale di previdenza è preoccupato per le ultime stime sulla maggiore spesa pensionistica che si innescherebbe con gli annunciati interventi di “superamento della riforma Fornero” che passano dalla cosiddetta “quota 100”. Povertà, Reddito di Inclusione sotto finanziato. Sulla tutela dei rider, Boeri dice che «serve il cesello, non l’accetta»....

Inps - Di Maio : “Servono più migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Su vitalizi e pensioni d’oro lavoriamo bene” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

Salvini dice messa a Pontida : <br> "lavoriamo per un'Italia più buona" : A Pontida, per il raduno annuale della Lega, è andato in scena il Salvini show a cui più o meno siamo ormai abituati, ben sapendo che quando ha davanti tanta gente, come in questo caso, e tutta dalla sua parte, si gasa ancora di più e si affida a un lessico più che populista, diremmo quasi cattolico. Il tono, un discorso pieno di parole "buone" e lui vestito di bianco fanno quasi pensare che più che a Pontida ci si trovi in Piazza San ...

Quando il calcio si fa arte : da Carrà a Hemy - i capolavori ispirati al gioco più amato del mondo : Moltissimi artisti hanno scelto il calcio come protagonista delle loro opere: alcuni ci hanno raccontato i momenti più emozionanti, altri hanno trasformato i quadri in veri e propri documenti storici sulle origini di questo sport. In occasione dei Mondiali 2018, ecco le opere più belle ispirate al gioco del pallone.Continua a leggere

Italiani scansafatiche? Per l'Ocse lavoriamo molto più di tedeschi - francesi e inglesi : ROMA - Il lavoro in Italia è merce rara soprattutto tra i giovani. Ma chi ne ha uno sa bene quante ore vi si dedichino ogni giorno. Le parole del presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker di ...

Ue - Juncker : italiani lavorino di più e siano meno corrotti Salvini : «Frasi razziste» : Il presidente della Commissione europea durante una sessione di domande e risposte a Bruxelles. Salvini: frasi razziste. Tajani: parole inaccettabili

Governo - Juncker 'Italiani lavorino di più e siano meno corrotti' : ROMA - 'Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia': sono le parole durissime espresse dal presidente della Commissione ...