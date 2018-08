huffingtonpost

: 'Ho sette tatuaggi e tutti nascosti...' - HuffPostItalia : 'Ho sette tatuaggi e tutti nascosti...' - stillthehar : Hai tatuaggi? Se sì, quanti? — ne ho sette e a breve ne faro un altro che però conterò come due separati -

(Di domenica 5 agosto 2018) "Ho...". Lo dice Claudia Nahum, in arte Baby K, fenomeno musicale del momento con il singolo "Da Zero a Cento", 49 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Deinon si pente, "nemmeno della farfalla all'inguine, quella che ha pure Belen.Parla di sé e della sua musica in una lunga intervista al Messaggero. Ora bionda, ma in realtà mora di nascita, "perché così riesco a giocare di più". Mamma romana, "mi ha cresciuta a cacio e pepe e a carciofi alla giudia", padre geofisico, nata a Singapore, 35 anni. Sanremo? "Mi sentirei un pesce fuor d'acqua. Però, mai dire mai".